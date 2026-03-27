Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 240
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
URNEBESNA KOMEDIJA

Hrvatska Glumačka družina Histrion Bečanima će predočiti 'Muke po Iveku'

Autor
Snježana Herek
27.03.2026.
u 22:05

Hrvatska verzija je napravljena po poznatom engleskom hitu “Run for your wife”, Raya Cooneya iz 1983, godine

Hrvatska Glumačka družina Histrion iz Zagreba gostuje, u nedjelju 12. travnja, s početkom u 19 sati, u kultnom kazalištu Akzent u Beču, s urnebesnom komedijom Nine Škrabea “Muke po Iveku”, u režiji Ivana-Gorana Viteza. Organizator gostovanja zagrebačke Glumačke družine Histrioni u austrijskom glavnom gradu je Kulturno i sportsko društvo “Zagreb” u Beču, na čijem je čelu predsjednik Blaško Papić. A tko drugi, nego agilni Blaško, kada je riječ o kazališnom životu i gostovanju hrvatskih kazališta i glumaca u Beču. “Muke po Iveku” je komedija u dva čina.

Hrvatska verzija je napravljena po poznatom engleskom hitu “Run for your wife”, Raya Cooneya iz 1983, godine. Kako stoji u najavi predstave, “u histrionskoj obradi je radnja komedije smještena u današnji Zagreb, a govori o zagrebačkom vozaču Ubera Ivanu Kovaču koji vodi dvostruki život: kao Ivek Purger i Ivek Tovar. Istovremeno ima dvije žene: jednu na Vrbanima, a drugu na Vrbiku. Mare Kovač je prpošna Dalmatinka, u svako doba dana zna ispeći srdele s blitvom, dok je Barbara Kovač nježna Purgerica koja u slobodno vrijeme prakticira jogu i izvrsno zna odmrznuti mamine punjene paprike” ….

U nastavku se navodi kako “spomenute supruge ne znaju jedna za drugu, sve do trenutka u kojem Ivek / Ive doživi prometnu nezgodu, koja poremeti njegov svakodnevni raspored, nakon čega se nad njegova dva doma i dva braka, plavi bili, nadvija prava pravcata oluja u kojoj se uz Iveka i njegove gospođe, vrte još i otkačeni susjedi i uvrnuti policajci”. “Dakle, dobre zabave i smijeha na pretek”, tvrdi Blaško Papić, predsjednik KSD-a Zagreb u Beču i poziva sve zainteresirane i željne dobre zabave, da dođu u bečki “Akzent” pogledati ovu urnebesnu komediju. Ulaznice se prodaju, ovisno o kategoriji po 30 / 28 / 26 / 24 eura. Sve informacije mogu se dobiti na tel. br. 0699 1945 1910 ili na Mail: blasko.papic@gmail.com odnosno na www.zagrebwien.at Također i izravno u bečkom kazalištu “Akzent” na tel. br: 01 / 50165 / 13306 ili na www. akzent.at Dobru zabavu svima!

Foto: KSD Zagreb, Beč

Ključne riječi
kazalište Beč

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!