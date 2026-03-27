Hrvatska Glumačka družina Histrion Bečanima će predočiti 'Muke po Iveku'

Hrvatska Glumačka družina Histrion iz Zagreba gostuje, u nedjelju 12. travnja, s početkom u 19 sati, u kultnom kazalištu Akzent u Beču, s urnebesnom komedijom Nine Škrabea “Muke po Iveku”, u režiji Ivana-Gorana Viteza. Organizator gostovanja zagrebačke Glumačke družine Histrioni u austrijskom glavnom gradu je Kulturno i sportsko društvo “Zagreb” u Beču, na čijem je čelu predsjednik Blaško Papić. A tko drugi, nego agilni Blaško, kada je riječ o kazališnom životu i gostovanju hrvatskih kazališta i glumaca u Beču. “Muke po Iveku” je komedija u dva čina.

Hrvatska verzija je napravljena po poznatom engleskom hitu “Run for your wife”, Raya Cooneya iz 1983, godine. Kako stoji u najavi predstave, “u histrionskoj obradi je radnja komedije smještena u današnji Zagreb, a govori o zagrebačkom vozaču Ubera Ivanu Kovaču koji vodi dvostruki život: kao Ivek Purger i Ivek Tovar. Istovremeno ima dvije žene: jednu na Vrbanima, a drugu na Vrbiku. Mare Kovač je prpošna Dalmatinka, u svako doba dana zna ispeći srdele s blitvom, dok je Barbara Kovač nježna Purgerica koja u slobodno vrijeme prakticira jogu i izvrsno zna odmrznuti mamine punjene paprike” ….

U nastavku se navodi kako “spomenute supruge ne znaju jedna za drugu, sve do trenutka u kojem Ivek / Ive doživi prometnu nezgodu, koja poremeti njegov svakodnevni raspored, nakon čega se nad njegova dva doma i dva braka, plavi bili, nadvija prava pravcata oluja u kojoj se uz Iveka i njegove gospođe, vrte još i otkačeni susjedi i uvrnuti policajci”. “Dakle, dobre zabave i smijeha na pretek”, tvrdi Blaško Papić, predsjednik KSD-a Zagreb u Beču i poziva sve zainteresirane i željne dobre zabave, da dođu u bečki “Akzent” pogledati ovu urnebesnu komediju. Ulaznice se prodaju, ovisno o kategoriji po 30 / 28 / 26 / 24 eura. Sve informacije mogu se dobiti na tel. br. 0699 1945 1910 ili na Mail: blasko.papic@gmail.com odnosno na www.zagrebwien.at Također i izravno u bečkom kazalištu “Akzent” na tel. br: 01 / 50165 / 13306 ili na www. akzent.at Dobru zabavu svima!