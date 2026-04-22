'Zahtjev Hrvata je etnički aparthejd'

Hrvati iz BiH oštro uzvratili na izjavu Bećirovića: 'Ovo je opasno'

Sarajevo: Alexander Van der Bellen i Denis Bećirović održali konferenciju za medije
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
22.04.2026.
u 22:18

Bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović izazvao je u srijedu oštra reagiranja hrvatskih dužnosnika iz te zemlje nakon što je zahtjeve da Hrvati biraju svoga člana državnog vrha nazvao “etničkim aparthejdom”. Bećirović je danas u Strasbourgu sudjelovao u radu Parlamentarne skupština Vijeća Europe, gdje je, odgovarajući na pitanje izvjestitelja Zsolta Németha o pravu Hrvata da biraju vlastitog člana Predsjedništva BiH, odbacio takav model. Istaknuo je da je trenutačni hrvatski član Predsjedništva Željko Komšić "na potpuno legalan način izabran od građana Bosne i Hercegovine". Izborni model koji bi jamčio Hrvatima biranje vlastitog predstavnika nazvao "novim etničkim linijama razdvajanja" i "etničkim aparthejdom".

Komšić je u četiri navrata biran u državno Predsjedništvo dominantno glasovima Bošnjaka, te ga Hrvati ne priznaju za svoga člana Predsjedništva BiH.   

Ministar pravde BiH Davor Bunoza ocijenio je Bećirovićeve tvrdnje neutemeljenima, istaknuvši kako upravo uskraćivanje prava jednom konstitutivnom narodu da bira svog legitimnog predstavnika predstavlja diskriminaciju pa i “etnički aparthejd”.  Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić upozorio je kako Bećirovićeve izjave potkopavaju ustavni poredak uspostavljen Daytonskim sporazumom te produbljuju političke podjele i potiču nestabilnost.

Slične kritike uputila je i hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko. Ona je ocijenila da je kvalificiranje legitimnog političkog predstavljanja kao “etničkog aparthejda” opasno tumačenje ustavnog poretka BiH. Istaknula je kako je načelo konstitutivnosti naroda temelj Ustava BiH te da iz njega proizlazi pravo svakog naroda da samostalno bira svoje političke predstavnike, što je potvrđeno i u relevantnim odlukama domaćih i međunarodnih sudova. 

KR
kronika20
22:54 22.04.2026.

Razni bečirovići, izmetbegovići... najveća su opasnost za mir i rušitelji države BiH, saveznici srba, koji zajedno imaju velike izglede da to i ostvare.

MI
MiSvi
23:01 22.04.2026.

RH treba uvesti sankcije i zabranu ulaska takvim. Isto tako im treba zamrznuti imovinu u RH tim koji krše Dejton i brane Hrvatima osnovna prava

