ENERGETSKA OBRANA

Putin šalje rezerviste da čuvaju naftu: Rusija pod pritiskom ukrajinskih dronova

Russia's President Putin marks National Unity Day
Foto: MAXIM SHIPENKOV/REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
04.11.2025.
u 21:22

Rusija je u zadnje vrijeme također izvela nekoliko valova napada na električnu i plinsku infrastrukturu u Ukrajini.

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je u utorak zakon koji odobrava korištenje rezervista za zaštitu rafinerija nafte i druge energetske infrastrukture u Rusiji zbog ukrajinskih napada koji se događaju gotovo svaki tjedan. Napadi ukrajinskih dronova izazivaju redovito štetu na naftnim i plinskim postrojenjima i cjevovodima zbog čega rastu cijene goriva.

Zakon koji je Putin u utorak potpisao otvara mogućnost slanja rezervista "kako bi se osigurala zaštita esencijalnih postrojenja" na zahtjev vlade i u zamjenu za financijsku naknadu. Rusija je u rujnu 2022. mobilizirala gotovo 300.000 rezervista za borbe u Ukrajini, nekoliko mjeseci nakon početka invazije na tu zemlju i u trenutku kada su ruske oružane snage bile u teškoj situaciji.

No od početka rata nije proglašena opća mobilizacija jer vojska privlači dobrovoljce kojima se obećavaju velike plaće i socijalne pogodnosti. Ukrajinci zadnjih mjeseci intenziviraju napade na ruske rafinerije i skladišta nafte kako bi Moskvi smanjili prihode. Rusija je u zadnje vrijeme također izvela nekoliko valova napada na električnu i plinsku infrastrukturu u Ukrajini.

