Ukrajinske vojne jedinice međusobno se natječu izvođenjem smrtonosnih napada dronovima kako bi zaradile bodove koji se mogu koristiti za kupnju više oružja. Sustav nagrađivanja u stilu videoigre pokazao se vrlo popularnim, rekao je prvi zamjenik ukrajinskog premijera, a u njemu sudjeluju stotine jedinica. Pokrenut prije godinu dana, sada se, prema izvješćima, proširuje na izviđačke, topničke i logističke operacije. "Postalo je zaista popularno među jedinicama", rekao je zamjenik premijera Mihailo Fedorov za The Guardian. "Sve obrambene snage znaju za ovo i postoji natjecanje za bodove, za dobivanje ovih dronova, sustava za elektroničko ratovanje i drugih stvari koje će im pomoći u ratovanju. Što više pješaka ubiješ, to više dronova dobiješ za ubijanje više pješaka. To je samoojačavajući ciklus", objašnjava Fedorov, ističući kako sustav potiče beskonsčnu spirale nasilja.

Vojnici koji uspješno izvedu napade osvajaju bodove koje mogu zamijeniti za kupnju više oružja u online trgovini "Amazon-for-war" pod nazivom Brave1, uključujući dronove i autonomna vozila. Najmanje 400 jedinica dronova koristi "Sustav bonusa Vojske dronova", u kojem je u rujnu ubijeno ili ranjeno 18.000 ruskih vojnika, izvijestile su novine. To je dvostruko više nego u listopadu prošle godine, nakon što je ukrajinska vlada udvostručila nagrade za ubijanje ruske pješadike sa šest na 12 bodova.

Dronovi i autonomna vozila mogu se kupiti na online tržištu s "e-bodovima", koji se dodjeljuju jedinicama za provjereno uništavanje neprijateljske opreme ili ljudstva. Fedorov je rekao da je odluka o primjeni bodovnog sustava na ruske žrtve jedan od mnogih načina na koje Ukrajina pokušava biti „učinkovitija“.

"U ratu smo četiri godine zaredom i teško je", rekao je. "Samo tražimo načine da budemo učinkovitiji. Na ovo gledamo kao na dio našeg svakodnevnog posla. Ovdje nema puno emocionalne refleksije. Osjeća se kao da se radi samo o tehničkom poslu. Jer ako ne zaustavite neprijatelja, on će ubiti vaše vojnike, a nakon što vojnici budu mrtvi, doći će u grad i osvojiti, sravniti sa zemljom i ubiti civile", objasnio je. Upozorio je da Rusija, po svemu sudeći, razvija vlastiti gamificirani sustav, pozivajući se na ukrajinske obavještajne izvore. Dronovi su postali ključno oružje i za Kijev i za Moskvu. Rusija je ove godine drastično povećala napade dronovima; ljeti je zabilježen porast učestalosti intenzivnih noćnih napada, potez za koji su stručnjaci za The Independent rekli da je imao za cilj izazvati paniku među ukrajinskim stanovništvom.