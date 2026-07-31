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NOVI UDARAC

Poznata njemačka trgovina pred kolapsom: Gasi se čak 70 poslovnica i režu radna mjesta

A closing-down sale sign is displayed in a store window ahead of the Makerfield by-election, in Ashton-in-Makerfield
TEMILADE ADELAJA/REUTERS
VL
Autor
Mateja Papić
31.07.2026.
u 21:27
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Riječ je o trgovinama diljem Njemačke, među ostalim u Münchenu, Berlinu, Hamburgu, Frankfurtu, Bonnu, Hannoveru i Leipzigu.

Njemački lanac trgovina kućne dekoracije Depot ponovno prolazi kroz ozbiljnu krizu. Nakon što je u svibnju objavljeno da je tvrtka ponovno završila u stečaju, sada je potvrđeno zatvaranje čak 70 od ukupno 155 poslovnica.

Prema podacima koje navodi njemački portal Merkur, 61 poslovnica uskoro će biti zatvorena, dok je njih devet već zatvoreno. Riječ je o trgovinama diljem Njemačke, među ostalim u Münchenu, Berlinu, Hamburgu, Frankfurtu, Bonnu, Hannoveru i Leipzigu. U pojedinim poslovnicama već traje rasprodaja prije zatvaranja, no nije potvrđeno provodi li se ona u svim trgovinama koje će biti ugašene.

Problemima tu, međutim, možda nije kraj. Prema pisanju Lebensmittel-Zeitunga, moguće je da će broj zatvorenih trgovina biti i veći od trenutno potvrđenih 70. Tvrtka također planira preseljenje iz sjedišta u Großostheimu, što bi trebalo rezultirati dodatnim smanjenjem broja zaposlenih.

Depot pokušava spasiti poslovanje fokusiranjem na profitabilnije lokacije, no jedan anonimni insajder kojeg citira Wirtschaftswoche skeptičan je prema toj strategiji. Tvrdi da je lancu potrebno oko 150 trgovina kako bi poslovni model bio održiv, dok direktor Christian Gries vjeruje da Depot može profitabilno poslovati i s 80 ili manje poslovnica.

Gries Deco Company, tvrtka koja stoji iza brenda Depot, već se godinama suočava s financijskim problemima. Depot je prvi put proglasio stečaj 2024. godine, nakon čega su također uslijedila zatvaranja trgovina. Poslovanje su dodatno opteretili pad potrošnje zbog inflacije te rast troškova najma i logistike. Aktualni stečaj u vlastitoj upravi tako predstavlja novi pokušaj restrukturiranja i spašavanja lanca.

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A closing-down sale sign is displayed in a store window ahead of the Makerfield by-election, in Ashton-in-Makerfield
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Ključne riječi
bankrot stečaj trgovina Depot

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