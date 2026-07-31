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61. KOLO

Eurojackpot donio sreću Hrvatu: Osvojio dobitak od čak 322.848 eura

Šibenik: Prodajno mjesto na kojem je uplaćen dobitni listić Eurojackpota
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 22:59
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Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 4. kolovoza 2026. godine, a glavni dobitak iznosi 23 milijuna eura.

Veliki dobitak u igri Eurojackpot otišao je u Sisak. U 61. kolu izvučeni su brojevi 4, 10, 20, 40 i 41 te dodatni brojevi 4 i 6, a igraču iz Siska donijeli su dobitak 5 u iznosu od 322.848,70 eura.

Sretni dobitnik odigrao je pet kombinacija i dvije dodatne igre Joker, za što je uplatio ukupno 12 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije na adresi Trg Josipa Mađerića 1 u Sisku.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 4. kolovoza 2026. godine, a glavni dobitak iznosi 23 milijuna eura.

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Šibenik: Prodajno mjesto na kojem je uplaćen dobitni listić Eurojackpota
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Ključne riječi
Hrvatska Lutrija Eurojackpot

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