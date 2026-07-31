Eurojackpot donio sreću Hrvatu: Osvojio dobitak od čak 322.848 eura

Veliki dobitak u igri Eurojackpot otišao je u Sisak. U 61. kolu izvučeni su brojevi 4, 10, 20, 40 i 41 te dodatni brojevi 4 i 6, a igraču iz Siska donijeli su dobitak 5 u iznosu od 322.848,70 eura.

Sretni dobitnik odigrao je pet kombinacija i dvije dodatne igre Joker, za što je uplatio ukupno 12 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije na adresi Trg Josipa Mađerića 1 u Sisku.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 4. kolovoza 2026. godine, a glavni dobitak iznosi 23 milijuna eura.