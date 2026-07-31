Inflacija u  Austriji u srpnju pala na 2,7 posto

Inflacija u Austriji u silaznoj je putanji. U srpnju je stopa inflacije, mjerena indeksom potrošačkih cijena dobara i usluga, bila 2,7 posto u odnosu na lanjski srpanj, a u odnosu na lipanj 2026. niža je za 0,5 posto, izvijestio je u petak Državni zavod za statistiku “Statistik Austria”, u svojoj brzoj, preliminarnoj procjeni. Inflaciju su ublažile niže cijene hrane. “Blagi pad cijena vjerojatno je posljedica značajnog smanjenja PDV-a na osnovne prehrambene namirnice, s 10 na 4,9 posto od 1. srpnja 2026.”, rekla je glavna direktorica Statistik Austrije Manuela Lenk, u današnjem priopćenju za javnost.

U srpnju su cijene hrane, duhana i alkoholnih pića pale za 0,1 posto, nakon što su u lipnju porasle za 1,5 posto, u odnosu na prethodnu godinu. Izvješće za srpanj je pokazalo da su usluge ostale i nadalje, najveći pokretač inflacije. Ekonomist austrijskog Instituta za gospodarska istraživanja (WIFO) Josef Baumgartner rekao je u petak u razgovoru za državni radio Ö1 i austrijsku televiziju ORF kako je “općenito prilično iznenađujuće da je inflacija tako naglo pala”. S obzirom da je ublažavajući učinak smanjenja PDV-a bio “relativno malen”, budući da je potaknut jačim, općenito ublažavajućim učinkom na cijene svih prehrambenih proizvoda.

WIFO, kako je obznanio, očekuje da će cijene hrane u Austriji ponovno porasti od jeseni ili početka sljedeće godine, dakle da ćepad inflacije, vjerojatno biti kratkotrajan. Austrijska vladajuća koalicija, narodnjaci (ÖVP), socijaldemokrati (SPÖ) i Neos su zadovoljni novim statističkim podacima za srpanj.

Konzervativni savezni kancelar (ÖVP) Christian Stocker je rekao kako inflaciju sada treba trajno smanjiti da dođe na 2 posto. Naime, inflacija od 2 posto predstavlja ciljanu i zdravu stopu rasta potrošačkih cijena, koju Europska središnja banka, smatra idealnom za stabilnost gospodarstva. Guverner austrijske Narodne banke Martin Kocher je ukazao na rastuće cijene usluga. Između ostalog, istakao je kako geopolitička situacija ostaje nestabilna i da bi brzo mogla promijeniti cijene energije. A time i izglede inflacije.

Austrijski savez sindikata (ÖGB) također je reagirao s oprezom, ukazujući na stalni visoki pritisak na cijene goriva i loživog ulja. I što na kraju reći. Iako je stopa inflacije u srpnju u Austriji pala na 2,7 posto, što je konačno ispod prosjeka eurozone, prema riječima austrijskih stručnjaka i analitičara, za veliki optimizam očito još nema razloga.