Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 230
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRAMA NA OBALI

VIDEO Buknuo požar u centru Splita: Gorio poznati restoran, gusti crni dim nadvio se nad Rivom

Požar u Splitu
Screenshot/Facebook
VL
Autor
Mateja Papić
31.07.2026.
u 22:31
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Okolnosti izbijanja požara zasad nisu poznate.

U ugostiteljskom objektu Roof 68, smještenom na Turističkoj palači u središtu Splita, u petak navečer izbio je požar, javlja Slobodna Dalmacija. Gusti crni dim nadvio se nad Rivom i bio vidljiv iz više dijelova grada, zbog čega su se brojni građani uznemirili.

Prema informacijama splitskih vatrogasaca, dojava o požaru zaprimljena je u 21:21 sat. Gorjela je kuhinja ugostiteljskog objekta. Na intervenciju je izašlo pet vozila i 14 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Split, kojima su se pridružila i tri vatrogasca DVD-a Split s jednim vozilom. Vatrogasci su požar brzo stavili pod kontrolu, a u tijeku je sanacija požarišta.

Istodobno, građani su javljali da je kroz grad prošlo vozilo Hitne medicinske pomoći. Ipak, iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske zasad nisu mogli potvrditi ima li ozlijeđenih osoba.

– Policijski službenici upućeni su na mjesto događaja, kao i vatrogasci, no u ovom trenutku nemamo dodatnih informacija. Vatrogasci su primarno angažirani na intervenciji, a policija osigurava perimetar oko mjesta događaja. Trenutno ne možemo potvrditi informacije o eventualno ozlijeđenim osobama – izjavio je Tino Milat, policijski službenik za odnose s javnošću Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Okolnosti izbijanja požara zasad nisu poznate.

FOTO Buknuo požar u trogirskom zaleđu: Gori odlagalište otpada, stigla i dva kanadera
Požar u Splitu
1/9
Ključne riječi
požar Split

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!