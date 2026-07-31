VIDEO Buknuo požar u centru Splita: Gorio poznati restoran, gusti crni dim nadvio se nad Rivom

U ugostiteljskom objektu Roof 68, smještenom na Turističkoj palači u središtu Splita, u petak navečer izbio je požar, javlja Slobodna Dalmacija. Gusti crni dim nadvio se nad Rivom i bio vidljiv iz više dijelova grada, zbog čega su se brojni građani uznemirili.

Prema informacijama splitskih vatrogasaca, dojava o požaru zaprimljena je u 21:21 sat. Gorjela je kuhinja ugostiteljskog objekta. Na intervenciju je izašlo pet vozila i 14 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Split, kojima su se pridružila i tri vatrogasca DVD-a Split s jednim vozilom. Vatrogasci su požar brzo stavili pod kontrolu, a u tijeku je sanacija požarišta.

Istodobno, građani su javljali da je kroz grad prošlo vozilo Hitne medicinske pomoći. Ipak, iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske zasad nisu mogli potvrditi ima li ozlijeđenih osoba.

– Policijski službenici upućeni su na mjesto događaja, kao i vatrogasci, no u ovom trenutku nemamo dodatnih informacija. Vatrogasci su primarno angažirani na intervenciji, a policija osigurava perimetar oko mjesta događaja. Trenutno ne možemo potvrditi informacije o eventualno ozlijeđenim osobama – izjavio je Tino Milat, policijski službenik za odnose s javnošću Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Okolnosti izbijanja požara zasad nisu poznate.