Putin na Krimu udario temelje ruskog interneta

Ruska vojska gradi veliku cloud infrastrukturu koja će joj omogućiti da ostane povezana čak i u slučaju da se Rusiju odvoji od ostatka cyber svijeta.

Taj samo ruski internet omogućio bi da opstane i komercijalni promet koji, dakle, ne bi imao vezu s vanjskim svijetom, ali bi ostao interno funkcionalnim. Taj cloud stoji šest milijuna dolara, a oslanjat će se na niz podatkovnih centara porazmještenih diljem Rusije. Prvi je centar već zgotovljen u vojnom Južnom okrugu, u koji spada i anektirani poluotok Krim, kao i dijelovi istočne Ukrajine.

Glavni tehnološki savjetnik Vladimira Putina Herman Klimenko izjavio je da je već prije bilo moguće da ruski kibernetički prostor funkcionira na starijoj mreži nazvanoj Closed Transfer Segment, no kada se dovrši ruski cloud, bit će spremni na svaki scenarij. K tome, on bi funkcionirao neovisno od sadašnjeg Domain Name Systema, koji se danas koristi u svijetu.

To ne znači da će se Rusija i izdvojiti iz interneta. Prema saznanjima zapadnih stručnjaka, kompletna infrastruktura napravljena je u Rusiji, koja već dugo ulaže u visoku vojnu tehnologiju ovakvog tipa. Cilj je jasan, Rusi ne žele da im netko napravi upravo ono za što njih optužuje Zapad – hakiranje i otuđenje podataka.