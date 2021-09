Putin je ukrotio sve: Google i Apple izbrisali Navaljnijevu aplikaciju

Rusija je tijekom vikenda izabrala novi parlament. Nakon izbora, kako očekuje većina analitičara, sve bi uglavnom trebalo ostati isto na političkoj areni, ali ne nužno i na digitalnoj. Kremlj je, naime, uspio natjerati Google i Apple da uklone aplikacije oporbenjaka Alekseja Navaljnog preko kojih je biračima poručivao za koje opozicijske kandidate mogu glasati da bi zadali glavobolje predsjedniku Vladimiru Putinu. Izbori su održavani tijekom tri dana, a prema prvim izlaznim anketama, Putinova Jedinstvena Rusija trebala bi osvojiti oko 45% glasova, dok su komunisti dobili podršku 21% birača. To znači da su komunisti mnogo bliži vladajućima nego na prošlim izborima. Većina rezultata bit će poznata u ponedjeljak. Opozicija je Kremlj optuživala i za krađu glasova.

Pametno glasanje

Ruski su birači na birališta mogli izaći od petka do nedjelje, a glasali i putem interneta. Trodnevno je glasanje organizirano kako bi se smanjila izloženost koronavirusu. Prvog dana glasanja ruski su mediji donosili fotografije golemih redova na biralištima, što je upućivalo na veliku mobilizaciju državnih službenika. Rusi su birali 450 mjesta u parlamentu: polovicu su birali putem stranačke liste glasajući za neku od 14 stranaka, dok je druga polovica parlamenta bila izabrana u izbornim okruzima gdje su građani glasali za pojedinačne kandidate povezane sa strankama.

Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Dushanbe - Russian President Vladimir Putin delivers a speech via a video link during the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Dushanbe, Tajikistan September 17, 2021.

Na prošlim izborima Jedinstvena Rusija osvojila je tri četvrtine mjesta u parlamentu, a uoči ovih analitičari su pazili hoće li uspjeti zadržati dvotrećinsku većinu kojom bi mogli mijenjati ustav. Prošle godine režim je već promijenio temeljni zakon države, čime je Putinu omogućeno da se još dva puta kandidira za predsjednika i vlada do 2036. godine. Idući su predsjednički izbori 2024. godine.

Ruski je lider tijekom dva desetljeća na vlasti ukrotio oporbu koja ga uglavnom slijedi u svim važnim pitanjima, a samo Komunistička partija, koja ima i svoju staljinističku frakciju, pokazuje znakove nezavisnosti, no i to je rijetko. Od 14 stranaka, tek se liberalnu Jabuku smatra razmjerno nezavisnom strankom te ideološki otvorenom protivnicom Putina kojeg su u izbornoj kampanji osnivač i lider stranke Grigorij Javlinski i njegovi suradnici optužili da želi pokrenuti novi rat u Ukrajini. No, liberali već više od desetljeća nisu uspjeli privući dovoljno birača da bi ušli u parlament.

Tijekom tri dana glasanja glavna je tema bila tretman ostatka ostataka Navaljnijeva pokreta. Ovaj je disident prošle godine otrovan, za što su on i većina međunarodne zajednice optužili Putinov režim. Uskoro su ga poslali u zatvor zbog navodne korupcije, gdje je i danas, a nakon toga ruske su vlasti proglasile njegovu aktivističku mrežu “ekstremističkom” te su je zabranili. Ostala je samo internetska aplikacija “Pametno glasanje” koja je opozicijskim biračima preporučivala za kojeg političara, iz bilo koje stranke koja nije Jedinstvena Rusija, glasati kako bi pobijedili kandidata Putinove stranke. Više od polovice svih kandidata koje je Navaljnijeva mreža, koja se uglavnom nalazi u egzilu, preporučivala bili su komunisti – njih 137. Podržali su samo 10 kandidata Jabuke.

Sve su se ove stranke, svaka iz svojih razloga, uoči izbora distancirale od Navaljnog i njegova pokreta. Režim se obrušio na aplikaciju organizacije koja je, prema lokalnim zakonima, proglašena ekstremističkom te se bunio da se kompanije iz Sjedinjenih Država otvoreno miješaju u procedure ruskih izbora.

MOSCOW REGION, RUSSIA - SEPTEMBER 17, 2021: Russia's President Vladimir Putin is seen in his office at the Novo-Ogaryovo residence during a ceremony to sign joint documents following a videoconference meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

Google i Apple se pokorili

U petak su Google i Apple pristali iz svojih internetskih trgovina ukloniti Navaljnijevu aplikaciju, uz obrazloženje da su ruske vlasti prijetile da bi lokalni zaposlenici internetskih divova mogli kazneno odgovarati i završiti u zatvoru. Google je pristao ukloniti i videozapise s Youtubea s informacijama za birače. Ovaj će postupak biti još jedan argument za tvrdnje onih koji smatraju da se Rusija ubrzano pretvara u čistu autokraciju. Moskva je također počela medije i novinare koji izvještavaju kritično, a navodno primaju sredstva izvana, označavati kao “strane agente”, čime im otežava poslovanje i tjera oglašivače.

Valja naglasiti da je Putin još uvijek u zemlji neprijeporno najpopularniji političar, mnogo više od svoje stranke.

Ruske su opozicionare zapanjili brojni izvještaji krađe glasova, odnosno snimljenih pojedinaca koji su ubacivali velike količine biračkih listića u glasačke kutije. I šef Komunističke partije Genadij Zjuganov pozvao je vlast da istraži te optužbe. Nakon izbora međunarodni će se promatrači sigurno fokusirati na reakcije oporbenjaka.

Nakon izbora međunarodni će se promatrači sigurno fokusirati na reakcije oporbenjaka. Prije deset godina, nakon što je oporba optužila Kremlj za lažiranje parlamentarnih izbora, izbili su veliki prosvjedi. No, tada je prosvjed protiv vlasti još bio mnogo manje opasna pojava nego što je to danas.