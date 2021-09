'Tjeraju nas iz države ili da mijenjamo zanimanje': Novinar iz Rusije za Večernji otkriva pozadinu izbora

Izbori su to uoči kojih novinari ne pišu o vladi i problemima, nego o svojim uvjetima rada. Oporbene stranke ne govore o politikama, bilo vlastitim ili vladinima, već o izbornoj proceduri. Vladajući ne govore praktički ni o čemu. Međunarodna zajednica umorna je od vječnog kontinuiteta. Birači će pak svoje reći do sutra, i kako god završilo, svi akteri znaju da to nisu “pravi izbori”. Ruski parlamentarni izbori održavaju se tri dana, započeli su u petak i zaključuju se sutra kada će biti objavljeni i rezultati. Na njima su prvi put mogli glasati ruski državljani koji žive u dvije odmetnute pokrajine na istoku Ukrajine, Donjecku i Luhansku, a čiji je broj narastao na 600 tisuća.