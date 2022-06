Pušači u Njemačkoj u šoku: Prijeti nestašica cigareta, nekih više nema u prodaji

Sukob u Ukrajini dovodi do uskih grla u isporuci raznih proizvoda u Njemačkoj. Poluprazne su police s namirnicama poput tjestenine, brašna, kvasca, meda ili jestivog ulja u raznim supermarketima kao što su Lidl, Aldi i Rewe. No, to nije jedina stvar na koju trenutno utječu kašnjenja u isporuci.

Proizvođač cigareta Philip Morris između ostalog proizvodi i duhanske proizvode marki Marlboro i L&M. Jedan od pogona za proizvodnju papirnatih kutija nalazi se u istočnom ukrajinskom gradu Harkivu, piše Fenix Magazin.

No, zbog napete situacije u Ukrajini, proizvođač je zasad zatvorio tvornicu. To dovodi do nedostatka papira i uskih grla u isporuci cigareta.

“Zbog napete situacije na svjetskim tržištima sirovina i nestašice kartonskih kutija zapravo može doći do otežane opskrbe”, rekli su iz navedene duhanske tvrtke za Bild.

Međutim, čini se da potencijalna uska grla ne utječu na sve veličine pakiranja i proizvode. Glasnogovornica veleprodajne tvrtke Lekkerland najavila je da će doći do ​​”poteškoća s isporukom određenih pakiranja cigareta”.

Zasad su nestašicom zahvaćene su samo vrste Marlboro Red i Gold u kutijama veličine 22 i 29.

Trenutno su najviše pogođeni automati za cigarete, potvrđuje Cyryl Ratz, voditelj prodaje veletrgovca duhanskim proizvodima Dietz za list Bild. Mnogi automati za cigarete već nemaju Marlbora. Kada će ovaj problem biti riješen, trenutno se ne može precizirati.

