Puljak se 'požalila' na supruga, Mihanović odgovorio videom: 'Ponudio sam se da napravim to umjesto njega'

Kažu naslovi u novinama danas kako je Ivica moj projekt. Jadan ti je taj moj projekt kad ga ne mogu natjerat ni da posječe lovor višnju - poručila je jutros Marijana Puljak, saborska zastupnica i supruga Ivice Puljka, kandidata za gradonačelnika Splita. Ubrzo je na tu izjavu reagirao HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Splita Vice Mihanović, koji se s njezinim suprugom bori u drugom krugu.

- Gospođa Puljak je objavila da njen suprug, gospodin Ivica Puljak, moj protukandidat, nije stigao rezati njenu živicu, pa evo ja sam se ponudio da bih ja to napravio umjesto njega, ali evo nije mi se još javila. Ja bih sada pokazao kako ja to radim u sebe doma, možda me gospođa Puljak pozove da pomognem - poručio je Mihanović u video.