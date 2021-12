Puljak otkrio što bi napravio kad bi bio premijer, komentirao i Mostov referendum

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak gostovao je danas u emisiji Hrvatskog radija Oporbeni zarez. Predsjednik stranke Centar komentirao je događanja protekle godine, vođenje Splita te najavio što bismo mogli očekivati iduće godine.

Najteži proračun



Puljak je ispričao kako nije bilo lako donijeti gradski proračun u Splitu. Gradska vijeća su se, kaže, pretvarala u cirkus, taje je nered predvodio SDP, pa su, kaže zato predložili da se raspusti gradsko vijeće. U konačnici su predložili proračun koji je težak 1, 7 mlrd kuna, najteži do sada, ali ujedno i proračun štednje jer su, kaže, vratili dugove koje su zatekli, a koje su bile milijunske.



- Što se tiče reustroja gradske uprave, tu i dalje imamo problema. Prvi je to reustroj bez političke trgovine, bez zahtjeva. Bila bi to najmodernija i najefikasnija gradska uprava u Hrvatskoj, ali SDP nije to podržao, nisu glasali za to. Ne odustajemo, reorganizirat ćemo upravu, smanjit ćemo je, radit ćemo na tome da bude manja, efikasnija i na usluzi grada Splita - kazao je i naglasio kako je teško upravljati jer nemaju većinu u gradskom vijeću, mi smo zapravo, kaže, poput manjinske vlade.



Potpora Splićana



Komentirao je i ankete koje pokazuju da Puljak uživa u potporu građana.



- To je tako jer smo se uhvatili u koštac s teškim problemima u gradu koji se desetljećima nisu rješavali, recimo problem štandova u Hrvojevoj ulici, uz istočni zid i Dioklecijanove palače, nešto što nitko nikad nije riješio. Imaju, kaže veliki otpor, HDZ ima svoje huškače koje prenose krive informacije, ali kada se razgovara s ljudima, kaže, sve dolazi na svoje.



- Neće svi moći dobiti mjesto tamo gdje žele, ali pazar će se rekonstruirati, bit će veći i bolji i bit će mjesta za sve. Sve što vrijedi u životu je teško i dugo traje, vrijedi se boriti za građane Splita - poručuje Puljak.



Odlučno i čvrsto, ali bez despotizma



Naglašava da transparentno i na javnim natječajima se izabiru ljudi koji su motivirani i sposobni. Dokaz je to, kaže, da se u Hrvatskoj može i drugačije.



- Ne radim ja sam, ne radi se o despotizmu, samo se ne bojim donositi odluke i biti čvrst i odlučan u tome. Mene su građani izabrali da donosim odluke i vodim grad i radim to sa svojim suradnicima i partnerima - poručuje.



Smatra da u Splitu vlada nered jer nikad se nije radilo planski.



- Nema alternative dobrom planiranju. Uvijek do sada netko je nalazio neku vezu i sprječavalo se da se uvede red u gradu. Sada građani to vide i podržavaju nas. To znači da je naš smjer dobar - ocjenjuje.



Doček i skladu s epidemiološkim mjerama



Advent će se u Splitu odvijati, kaže, u 4 zone, doček - u kontroliranim epidemiološkim uvjetima i tako je sve primjereno situaciji. Što se tiče cijepljenja u Splitu, nije zadovoljan s odazivom građana, ali misli da je to poraz države i Vlade, ne njega kao gradonačelnika. Da ja premijer, kaže, uhvatio bi se ozbiljno tog problema.



Osvrnuo se i na Mostovu inicijativu prikupljanja potpisa za referendum.



- Ne mislim da je ta inicijativa dobra, mislim da je vlada trebala više napraviti da odluke stožera budu prihvatljivije za širu javnost. Stožer je trebao biti proširen za širi krug znanstvenika i za druge političke opcije kako bi ljudi više vjerovali njegovim odlukama. To je vlada propustila napraviti i događa se ovo što se događa. Mali smo narod, ali uvijek nađemo način da se dijelimo oko nečega, sada se dijelimo na cijepljeni i necijepljeni, ali vrijeme je za razum, trebamo malo stati, razmisliti, ujediniti se. Ako ne znamo kamo bi krenuli, trebamo se ugledati na napredne zemlje - smatra.

Biram Hrvatsku - ponižavajuća mjera



Puljak je komentirao i demografsku mjeru "Biram Hrvatsku".



- To je ponižavajuće za ljude koji su odselili iz Hrvatske. Nitko nije otišao u Irsku zato što su ondje demografske mjere bolje. Otišli su zato što je tamo društvo bolje organizirano, imaju više prostora za zaradu, mogu bolje živjeti nego ovdje. Kada mi stvorimo takve uvjete, oni će ostajati ili će se vratiti, a ne kada im ponudimo 200 000 kuna. Najbolja demografska mjera je smjena HDZ-a s vlasti jer HDZ je najodgovorniji za to da je Hrvatska danas na začelju Europe po svim mjerilima - smatra.



Izostaju reforme

Kad bi bio na mjestu premijera, pokazao bi, kaže jedan drugi smjer.

- Treba pokrenuti reforme koje su neophodne u društvu, ova vlada nije pokrenula nijednu reformu, pravosuđe je jedno od najneefikasnije u Europi, zdravstvo je u izuzetno lošem stanju, sve to treba pokrenuti u 1. godini mandata. Ni SDP to nije napravio kada je bio na vlasti. U nekim gradovima se promjene događaju pa se nadam da će se to dogoditi i u zemlji, da će doći novi ljudi, nadam se da će biti tu i stranka Centar - kaže.

Centar - stranka modernih politika

- Imamo zastupnika u nekoliko gradova, ali razvijamo mrežu diljem zemlje, ne možemo se baviti ozbiljnom politikom ako nemamo infrastrukturu u zemlji i ako ne razvijamo ozbiljnu politiku s ozbiljnim ljudima. I to radimo, radimo vrlo strpljivo i svjesni smo da treba vrijeme, da sve što vrijedi je teško, kako u životu, tako i u politici. Ali naši su zastupnici vrlo aktivni u Saboru i za tri godine kada budu parlamentarni izbori ćemo ostvariti, nadam se, još bolji uspjeh i kao stranka ćemo sudjelovati u upravljanju zemlje - poručuje Puljak.

Ne korupciji

- Korupcija i klijentelizam su rak rana našem društvu. Sve stranke do sada dolazeći na vlast su se bavili sobom i na koji način će uhljebiti svoje kadrove. Žalosti me to da u HDZ-u, stranka koja je i osuđena za korupciju, svako malo se pojavi nova korupcijska afera i to na najvišoj razini. A bez obzira na to, rejting stranke je stabilan, društvo kao da se umorilo i ne reagira. A dok ne iskorijenimo korupciju sa svih razina, kao društvo nemamo nikakve šanse.