Pucnjava u Tel Avivu, ubijeno najmanje dvoje ljudi: 'Terorist je otvorio vatru izbliza i pobjegao'

Najmanje dvoje ljudi poginulo je, a četvero je teško ozlijeđeno u četvrtak u pucnjavi u središtu Tel Aviva, što je zadnji u nizu napada u kojima je u proteklih mjesec dana poginulo 13 ljudi.

Predstavnik mjesne bolnice rekao je da je poginulo dvoje ljudi.

Terror in the heart of #TelAviv: A shooting took place tonight in Dizengoff Square. At least 6 people are in critical condition. More to follow. pic.twitter.com/I6kGrQpALj