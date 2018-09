Pucnjava u banci u Cincinnatiju, četvero ljudi poginulo

Četvero ljudi, uključujući i napadača, poginulo je u današnjoj pucnjavi u Cincinnatiju u američkoj saveznoj državi Ohio.

Zasad nepoznati napadač smrtno je ranio troje ljudi u banci u centru grada, prije nego što je i sam ubijen. U pucnjavi nije stradao nijedan policajac.

JUST IN: Five victims, three of whom have died, following shooting in downtown Cincinnati, authorities say; suspect is deceased. https://t.co/RuJkXeDpqS pic.twitter.com/NThtDzq5bh