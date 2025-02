Pučanka koja se udala za prijestolonasljednika prkosi Trumpu: Tko je princeza koja želi vratiti snagu Europi?

Tko je princeza Jeanette zu Fürstenberg, moćna njemačka plemkinja i poslovna žena o kojoj posljednjih dana pišu mediji diljem Europe i slave je kao najvažniju investitoricu u sofisticirane start-upove i umjetnu inteligenciju u Europi? Planira, kaže, Europsku uniju učiniti konkurentnom i smanjiti zaostatak za SAD-om i Kinom. Prkosi Donaldu Trumpu. Fond kojim upravlja sa suprugom nazvan je "La Famiglia” i raspolaže s milijardama eura. - Naša zemlja, naš kontinent i koncentracija talenata su toliko jaki da se ne bojim za budućnost, unatoč svim otporima i nedaćama - rekla je. Jeannette Catherine, princeza od Fürstenberga, rođena je 1982. u Münchenu, kći je Peera Griesela i Ghislaine Elsbeth Cecile Rademacher-Dubbick. Obitelj s očeve strane porijeklom je iz Duisburga, bavila se trgovinom namještajem, a s majčine strane u "obiteljskom portfelju" je jaka tvrtka Krohne Messtechnik iz Duisburga.

Preko djeda je, kazala je, shvatila što poduzetnici mogu postići svojim inovacijama. Studirala je komunikacije i ekonomiju na sveučilištu u Münchenu te ekonomiju u Londonu i Parizu, gdje je i magistrirala. Završila je doktorat iz poslovne administracije s fokusom na poduzetništvo i umjetnost tijekom renesanse na Slobodnom sveučilištu u Berlinu. Istraživala je firentinsku obitelj Medici. Udala se 2010. za četiri godine starijeg Christiana zu Fürstenberga, koji je tada bio nasljednik titule princa od Fürstenberga i slovio za najpoželjnijeg neženju u Njemačkoj. "Prijestolonasljednik se ženi pučankom", pisali su tada njemački mediji. Crkveno vjenčanje održano je u Rimu. Po prvi put u dugoj povijesti plemićke obitelji, prijestolonasljednik, a time i budući princ, vjenčao se s "pučkom nevjestom". Ukinut je tako običaj da se plemići žene samo s plemićima. I španjolski prijestolonasljednik Felipe oženio se prije njih s bivšom televizijskom voditeljicom, a švedska princeza Victoria udala se za svog bivšeg fitness trenera. Christian i Jeannette imaju puno toga zajedničkog, uživaju u putovanjima, u slobodno vrijeme jašu konje i igraju polo, a zajedno su osvojili i Fürstenberg kup u Donaueschingenu. On je studirao ekonomiju i stručnjak je za nekretnina. Puno ime mu je Christian Joachim Maximilian Egon Hugo Eusebius Maria Hubertus. Njihovo prvo dijete, princa Tassila, rodila je u prosincu 2012.; drugo dijete, princezu Mariju Ceciliju 2015., princa Tristana 2018., a četvrto dijete im je princeza Leontina koja je na svijet stigla sredinom 2020.

Kao velika ljubiteljica pola, 2010. godine je sa suprugom osnovala Polo klub Fürstenberg. Radila je za Ernst & Young, Synthesis i AXA. Partnerica je i osnivačica fonda rizičnog kapitala "La Famiglia" koji ulaže u tehnološke tvrtke u ranoj fazi diljem Europe i SAD-a. - Moje prve ulagače nije zanimao profil povrata fonda, nego više koje bi se nove tehnologije mogle kombinirati s etabliranom industrijom i možda čak biti korisne za njihov postojeći posao - rekla je za FAZ. Jedan od prvih start-upova u koji je uložila bio je Forto iz Berlina, IT tvrtka za digitalnu logističku tehnologiju, pa u Deel, start-up za softverske usluge... Obje su toliko narasle da im se vrijednost mjeri u više milijardi dolara. Zaposlila je menadžericu iz Facebooka. - U početku mi zapravo nije bila namjera osnovati investicijski fond. Željela sam pomoći da ovdje u Njemačkoj ne izgubimo kontakt na međunarodnoj razini – rekla je. Prošle godine umro je njezin svekar, pa je suprug naslijedio titulu, a ona postala princeza. - Moj je otac bio vrlo utjecajna osoba u našoj obitelji i netko koga smo svi jako voljeli. Bio je bolestan zadnjih deset godina, a teško bolestan zadnjih pet godina. Posljednje dvije godine bile su mučenje i tako smo se mogli pripremiti – rekao je princ i dodao kako se mora pobrinuti da posao teče glatko, da se tradicija očuva i da titulu prenese na sljedeću generaciju.

- Živimo u vrlo velikim kućama. Njihovo održavanje je skupo - rekao je u jednom intervjuu. Najstariji sin u toj plemićkoj lozi odgovoran je za tvrtku i nasljeđuje titulu. Tvrtke, kuće, dvorci i zemlja uvijek ostaju u jednim rukama, jer ako se dijele, na kraju, rekao je, neće ostati ništa. - Radio sam s ocem zadnjih 20 godina. Uvijek sam ga cijenio kao prijatelja i mentora. No, budući da posljednje dvije godine sam vodim tvrtku, izazovi nisu toliko drugačiji od onih prije – kazao je nakon smrti oca. Njemu i supruzi jako je važno da ujutro doručkuju s djecom. Žive u dvorcu Donaueschingen koji je ujedno i sjedište tvrtke. Podržava suprugu u njenim nastojanjima da pomogne u razvijanju europskog IT sektora. - Za mene uspjeh znači da tri od deset najvećih svjetskih tehnoloških kompanija budu europske – rekla je za FAZ. U Europi vidi nevjerojatan potencijal. - Europska tehnologija ključna je za našu snagu, suverenitet i otpornost i stoga su temeljni elementi za našu budućnost – istaknula je i ukazala na važnost potpora inovacijama. - Optimistična sam oko budućnosti Europe, posebno u svijetu tehnologije. Prihvatimo izazov! - kazala je. Prije tri godine proglašena je investitoricom godine. No, ona sebe vidi, kaže, kao - graditeljicu mostova.

