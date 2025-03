Psihodelični punkeri MAQUINA dolaze na INmusic festival

Lisabonski trio MAQUINA. se pridružuju već impresivnom glazbenom programu nadolazećeg INmusic festivala!

MAQUINA. je lisabonski trio koji spaja karnevalsko-hedonistički psihodelični punk s energičnim nastupima. Bend, kojeg čine João Cavalheiro (gitara), Tomás Brito (bas) i Halison Peres (bubnjevi + vokali), svojim pulsirajućim ritmovima, snažnim bas rifovima i distorziranom gitarom ostavljaju dubok utisak na europskoj underground sceni.

U samo dvije godine postojanja, objavljuju dva albuma uz više od 140 nastupa uživo diljem Europe. Uoči nadolazeće turneje, pripremaju re-izdanje debitantskog albuma ‘DIRTY TRACKS FOR CLUBBING’ na vinilu. MAQUINA. improvizacijom pomiče granice konvencionalnog zvuka spajajući minimalističke utjecaje krautrocka i industrial techna s noise elementima i elektronskom glazbom. Oslanjajući se na nefiltriranu snagu instrumenata stvaraju elektrizirajuće, visokoenergetske nastupe koji duboko rezoniraju s publikom!

MAQUINA. će na INmusic festivalu #17 nastupiti kao dio Europskog programa razmjene talenata (ETE), koji pomaže europskim umjetnicima da nastupe na festivalima diljem Europe i šire, a čiji je INmusic festival dugogodišnji partner. Festival će se održati na dobro znanoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 23. do 25. lipnja 2025. godine. Ovaj se trio pridružuje već najavljenim glazbenim divovima poput Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Foster the People, St. Vincent, Kim Deal i brojnih drugih.