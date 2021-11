Prvom dozom cijepilo se šest puta više građana nego prije dva tjedna

Drugi dan zaredom Hrvatska je u nedjelju izjednačila najveći dnevni broj umrlih od početka pandemije koronavirusa. Kao i u subotu, umrlo je 50 osoba, od kojih 35 nije cijepljeno, a 15 je cijepljenih.

U subotu je od 50 preminulih, njih 34 bilo necijepljeno. Ukupno je od početka pandemije bitku s koronavirusom u Hrvatskoj izgubilo 9500 osoba. U Kliničkoj bolnici Dubrava od posljedica zaraze koronavirusom preminuo je i muškarac 1982. godišta, koji nije bio cijepljen i nije imao ranijih bolesti, a u posljednja 24 sata hospitalizirano je novih 197 osoba, od kojih 148 nije cijepljeno nijednom dozom.

Na respirator je u posljednja 24 sata stavljeno 50 osoba, od kojih čak 43 nisu cijepljene nijednom dozom cjepiva.

Aktivno 32.000 slučajeva

U posljednja 24 sata zabilježeno je 4159 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 (42,5% testova bilo je pozitivno) te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas bio ukupno 32.000, od kojih je 1848 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga na respiratoru 248 pacijenata. U dva tjedna tako se gotovo udvostručio broj pacijenata u bolnicama jer je u nedjelju 24. listopada bio 1031 hospitalizirani pacijent, od kojih 131 na respiratoru.

A slično je i s brojem novozaraženih – prije dva tjedna u nedjelju ih je bilo 2293, a danas 4159. Hrvatska je prešla i brojku od pola milijuna zaraženih. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 501.327 osoba zaraženih novim koronavirusom.

No, dok zbog rasta novooboljelih raste i broj hospitaliziranih, što će se nastaviti i idućih tjedana s obzirom na konstantni rast novih slučajeva, raste – i to vrlo vidljivo – i interes za cijepljenje. Sudeći po izjavama građana koji su i danas čekali cijepljenje u redovima ispred zagrebačkog Velesajma, on je potaknut crnim brojkama, no i novim mjerama koje stupaju na snagu.

U subotu je tako utrošeno 14.259 doza cjepiva, a od toga su čak 9672 osobe cijepljene prvom dozom. Iako je to dosta manje od rekordnih 53.059 utrošenih doza 7. svibnja, ipak je to veliki rast, usporedimo li ih s nedavnim podacima. U subotu prije dva tjedna utrošeno je 3637 doza, od kojih je prvu dozu primilo tek 1642 ljudi, a subotu kasnije 5362 doze cjepiva, od čega su 2773 osobe cijepljene prvom dozom.

– Bolje ikad nego ikad. No, treba znati da će se dio tih koji su se sada cijepili sigurno zaraziti i pitaj Boga kako proći. Dakle, ono što sam, barem ja, prije i tijekom ljeta ponavljao jest da je ljeto vrijeme koje trebamo iskoristiti da se cijepimo s obzirom na ono što nas najesen čeka i što nas je sada dočekalo. Ljeto je vrijeme kad mi mnogo bolje imunosno reagiramo, kad nam je organizam stabilniji i imunosni sustav bolje reagira s obzirom na vitamine i vitamin D koji dobivamo od sunca i slično. I to je bilo vrijeme kada smo se trebali cijepiti, no veliki broj građana naravno da to nije učinio tijekom ljeta, što je jako loše, i sada su se prestrašili ovih brojki i krenuli cijepiti. No, bolje i sada nego nikada. To je sigurno – rekao nam je imunolog, prof. dr. Zlatko Trobonjača.

Ističe kako se kod ljudi koji se sada cijepe neće steći puna imunost sve do 15 dana nakon druge doze, no da će ta prva doza možda spriječiti mogućnost nastanka težih oblika bolesti.

Liječnici premoreni

– Tek ona puna imunost nakon druge doze prava je zaštitna imunost. No ona nastupa otprilike tek mjesec i pol dana nakon prve doze, a za to vrijeme čovjek je i dalje izložen infekciji. Dakle, šteta da se to što se sada događa s cijepljenjem nije ranije dogodilo – napominje Trobonjača.

Postotak procijepljenosti u Hrvatskoj i dalje nije zadovoljavajući. U mjesec dana, od 6. listopada do 6. studenoga, novih 106.000 osoba cijepljeno je barem jednom dozom te je postotak cijepljenih barem jednom dozom porastao s 54,44 na 57,46% odraslog stanovništva.

Pitanje je kolika je procijepljenost dovoljna da spriječi preopterećenost bolničkog sustava. – Na dva načina smanjujemo hospitalizaciju, a to su cijepljenje i protuepidemijske mjere. Ako nemate veliku procijepljenost, kao što je nemamo mi i zbog toga je sve više ljudi u bolnicama, onda morate uvoditi protuepidemijske mjere da smanjite te hospitalizacije i da dopustite bolničkom sustavu da diše.

Nikad se bolnički sustav neće “urušiti” koliko god bilo bolesnika od COVID-19 u njemu, no neizbježno će se smanjivati kvaliteta zdravstvene usluge ako imate golem broj pacijenata u bolnicama. Ne zbog manjka kreveta ili prostora, to će se nekako nadoknaditi, nego jednostavno zbog izmorenosti kadra, pogotovo ako imate težih bolesnika koji su na intenzivnom liječenju, gdje nemate toliko veliki broj kadra jer je to vrh medicine.

A, nažalost, ova bolest “proizvodi” upravo takve bolesnike kojima bi se takvi kadrovi trebali baviti. I zbog toga upadamo u krizu koja će rezultirati povećanjem loših ishoda bolesti. To je neizbježno – rekao je Zlatko Trobonjača.