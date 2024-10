Prvi susjed maloljetnika koji je ubio policajca: 'Uvijek sam ga hvalio. Da ga netko nije nagovorio na to?'

Nakon što se dogodio napad na Policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi gdje je ubijen policajac, a drugi teže ranjen, svi su zgroženi i potreseni, a naročito tamošnji mještani. U Bosanskoj Krupi je danas stanje pod nadzorom, te su naložene dodatne mjere sigurnosti. Na ulicama je povećan broj policijskih djelatnika naoružanih s dugim cijevima.

- Kada bih se kladio ovdje s tisuću ljudi, ja bih rekao to on nije mogao napraviti. Ja ne znam, da ga netko nije nagovorio na to nešto. On to iz svoje glave ne znam da bi mogao, on je maloljetan. Odavde nitko se na njega nikad nije požalio. Ja sam ga uvijek hvalio. Od kud ta ideja da bi on mogao to da napravi. Žao mi je što je sam sebe uvukao u problem – istaknuo je za Avaz Džemal Balkić, prvi susjed maloljetnika.

Balkić, koji je u šoku nakon napada, rekao je i kako se dječak 'fino ponašao' te da je bio dobar prema stanovništvu. - Uvijek se pozdravi fino. Nismo imali nikakvih problema. Niti se on svađao ili tukao s društvom. Iznenadio me je, to kad sam čuo... Ne znam šta da kažem - rekao je.

Istragom o sinoćnjem ubojstvu jednoga policajca i teškom ranjavanju drugoga u Bosanskoj Krupi, u sjeverozapadnom dijelu BiH, utvrdit će se jesu li maloljetnika potaknuli pripadnici ekstremnih skupina, izjavila je u petak glavna tužiteljica Unsko-sanske županije Merima Mešanović.

Petnaestogodišnji E.S. sinoć je ušao u Policijsku postaju u Bosanskoj Krupi i s nožem usmrtio jednoga te teško ranio drugog policajca nakon čega je uhićen. Slučaj je šokirao cijelu BiH. "Dežurna tužiteljica je djelo okarakterizirala kao terorizam. Neslužbeno motiv je napad na policijsku postaju kao tijelo s ciljem zastrašivanja stanovništva", rekla je glavna županijska tužiteljica na konferenciji za novinare.

U istragu ovoga događaja je uključeno više policijskih i sigurnosnih agencija u BiH. Tužiteljica Mešanović nije isključila mogućnost povezanosti maloljetnika s ekstremnim vjerskim skupinama, o čemu nagađaju bosanskohercegovački mediji.

"Provjerit će se, pored motiva, je li potican na ovo i stoje li neke ekstremne skupine iza njega", istaknula je tužiteljica. Ravnatelj Uprave policije Unsko-sanske županije Amel Kozlica rekao je kako još nije poznato je li maloljetni ubojica izvikivao određene poruke.