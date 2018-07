El sistema Hrvatska Sustav orkestara djece i omladine SO DO ponosno sudjeluje na Prvom regionalnom kampu „Srebrenica Music Camp 2018“ koji se održava od 29. srpnja do 4. kolovoza 2018. u organizaciji “Kuće dobrih tonova” iz Srebrenice.

Riječ je o manifestaciji koja okuplja djecu iz Srbije, Hrvatske te Bosne i Hercegovine s ciljem da kroz različite glazbene radionice (orkestri i zborovi) mladima omogući pristup kulturi i umjetnosti te kroz glazbeni izričaj potakne na međukulturalni dijalog, razumijevanje i suradnju.

Završni koncert održat će se 3. kolovoza 2018. u Kulturnom centru Srebrenica s početkom u 19 sati.

“Kuća dobrih tonova” iz Srebrenice, uz financijsku podršku “Fonda Otvoreno društvo BiH” i prijatelja organizacije “Bauern Helfen Bauern”, organizira prvi regionalni kamp “Srebrenica Music Camp 2018” na kojem će sudjelovati 170 djece iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Cilj “Srebrenica Music Camp 2018” je da se kroz orkestarske i zborske radionice omogući pristup kulturi i umjetnosti, koji će sudionike iz triju zemalja potaknuti na međukulturalni dijalog, razumijevanje i suradnju.

Sudionici kampa imat će priliku upoznati i raditi s vrhunskim i svjetskim stručnjacima, kao što je gospodin Gerald Wirth, predsjednik i umjetnički direktor Bečkih dječaka, koji će ujedno i dirigirati završnim koncertom.

U kampu sudjeluju El sistema Srbija, Music Art project (MAP) i “Čarobna nota”, El sistema Hrvatska, “Sustav Orkestara Djece i Omladine” – SO DO, i Bosna i Hercegovina, “Kuća dobrih tonova” Srebrenica.

“Kuća dobrih tonova” iz Srebrenice je multietnički glazbeni projekt pomirenja i kreiranja boljeg suživota za djecu iz Srebrenice, Bratunca, Potočara i Skelana koji okuplja više od 350 djece od 2 do 17 godina. Program traje od 2012. godine i besplatan je za svu djecu.