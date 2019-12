Prvi put građevinske tvtke s Jadrana dolaze raditi na sjever

Neke od trenutačno najvećih građevinskih zahvata na sjeveru Hrvatske izvode tvrtke iz primorske Hrvatske.

Nadvožnjak u Kalničkoj ulici u Čakovcu obnavlja tvrtka iz Selca na Braču, a ovih je dana ugovor o energetskoj obnovi šest zgrada Opće bolnice Varaždin, vrijedan 25,4 milijuna kuna, potpisala tvrtka iz Otoka u Splitsko-dalmatinskoj županiji, također izabrana u postupku javne nabave.

Više građevinara u priobalju

Zanimljiv je to preokret na sjeveru, nekad poznatom po jakim građevinskim tvrtkama koje su desetljećima gradile infrastrukturu i hotele diljem države. – Zamjetan je trend porasta broja građevinskih tvrtki u primorskim županijama u odnosu na županije sjeverne Hrvatske, što je vidljivo iz podatka da je krajem lipnja u Međimurskoj, Krapinsko-zagorskoj i Varaždinskoj županiji ukupno bilo 1120 aktivnih građevinskih tvrtki, a u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji oko 3300. S obzirom na povećanje obujma posla u obalnom području koji je naslonjen na turistički sektor, povećao se i broj građevinskih firmi – kaže direktorica Sektora za graditeljstvo hrvatske gospodarske komore Katarina Sikavica. Građevinska djelatnost, dodaje, dinamična je i mobilna kad je riječ o mjestu rada. Građevinski radnici uvijek su radili “na terenu”, pa tako, smatra, ne treba čuditi činjenica da tvrtke iz priobalja rade u sjevernom dijelu zemlje.

– Pogotovo kad uzmemo u obzir i zabranu građevinskih radova u ljetnim mjesecima u turističkim mjestima koja je na snazi uglavnom u cijelom obalnom pojasu, pa građevinske firme nemaju drugu opciju nego raditi u Slavoniji ili na sjeveru Hrvatske. Nakon krize u Hrvatskoj je ostalo vrlo malo onih građevinskih tvrtki koje poput lokomotive mogu vući naprijed naše graditeljstvo. Prema podacima DZS-a postoji samo nekoliko velikih građevinskih tvrtki i nekoliko srednjih koje ostvaruju dobre poslovne rezultate, zapošljavaju veći broj radnika i specijalizirane su za djelatnosti sa šireg područja graditeljstva. Brojnošću prednjače mikro i mala poduzeća, koja u Hrvatskoj čine više od 96 posto ukupnog broja – pojašnjava Sikavica. Razlozi su, s jedne strane, u temeljnom zakonu u tržišnoj ekonomiji – zakonu ponude i potražnje, a s druge strane, povezano s prvim razlogom, u nedostatku radne snage.

– U posljednje tri godine građevinarstvo je krenulo uzlaznom putanjom, a upravo nedostatak radnika jedan je od problema koji sputava pun razvoj građevinske aktivnosti, tako da su tvrtke primorane odbijati poslove ili ne javljati se na natječaje jer su svjesne kako neće imati s kime odraditi ugovoreno – ističe. I tvrtka koja sanira nadvožnjak u Čakovcu krenula je u radove s manje radnika, smatrajući da će uspjeti ispoštovati ugovorene rokove, a onda je imala problema s pronalaženjem radnika. I to je bio jedan od razloga zašto radovi kasne.

Čak 20.000 stranih radnika

– Sektor graditeljstva samo se djelomično oporavio u odnosu na pretkrizno razdoblje. Tek je relativno nedavno zaustavljen drastičan ekonomski, kvantitativni i kvalitativni pad sektora graditeljstva koji je trajao više od pet godina. Hrvatsko tržište i sada karakterizira niža stopa aktivnosti i zaposlenosti u odnosu na ostale države članice Europske unije – zaključuje Sikavica. U ovome trenutku tvrtke u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji traže 40 zidara. Goran Knežević, direktor tvrtke Međimurje graditeljstvo iz Čakovca, kaže da u postupku javne nabave onaj tko daje najjeftiniju ponudu i zadovoljava uvjete prolazi na natječaju.

– Mene više muči što se strane firme pojavljuju. Ali gledajte, nema više u Hrvatskoj poduzeća koje zna sagraditi most. Ili tunel. Građevinarstvo smo zatukli, to već godinama naglašavam.Uništili smo gotovo sva velika poduzeća, napravili hrpu malih, a sad malima daju poticaje da se udružuju u klastere i probaju nešto napraviti. Velike tvrtke bile su nositelji razvoja svake branše. Međimurje ima 700 građevinski firmi s 3000 zaposlenih, dakle u prosjeku s pet zaposlenih. Kako može mikro tvrtka pobijediti na natječaju za bolnicu ili hotel? Indikativno je i što je 20.000 stranih radnika uvezeno za rad u građevinarstvu u Hrvatskoj, a u međuvremenu je otvoreno 1500 novih poduzeća. To znači da je veći dio tih ljudi završio u novim poduzećima – ističe Knežević i dodaje da je građevinarstvo još 30 posto ispod referentne 2008. godine. – Građevinarstvo u Hrvatskoj odumire. Mi se ne usuđujemo uzimati poslove jer nemamo s kime raditi. Anomalija ima koliko hoćete – veli. Tvrtka koju vodi ugovorila je gradnju velikog hotela u Istri, pa imaju posla za iduće dvije godine.