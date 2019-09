'Prvi dan škole nije praksa da pomoćnik dočeka dijete i roditelja'

Prvašić s autizmom, koji je prvi dan škole plakao pred školskom zgradom u Slavonskom Brodu, danas je normalno pohađao nastavu. Zajedno s njim u klupi je sjedio pomoćnik u nastavi koji ga je dočekao u školi, ali i njegova majka, koja mu svojim prisustvom želi olakšati prilagodbu i socijalizaciju. Dječak je u učionicu na katu ušao sa smiješkom.

Podsjetimo, dječak prvog dana nije mogao ići u školu jer nije imao pomoćnika u nastavi. Pomoćnik je navodno došao u školu, ali netko mu je rekao da se vrati kući s obzirom na to da je prvi dan ionako rezerviran samo za školsku priredbu i upoznavanje s učenicima, tako da njegova prisutnost nije potrebna. Roditelji su, međutim, rekli da ih o tome nitko nije obavijestio, pa su dječaka normalno doveli u školu, a on se zbog buke i gužve koja mu je smetala rasplakao. Ravnateljica škole Slavica Đurđević, međutim, tvrdi kako je prvog dana škole ustaljena praksa da učenici starijih razreda pripreme prigodan program dobrodošlice za prvašiće i da su roditelji o tome bili obaviješteni.

- Prvašići prvi dan škole nemaju nastavu, već se upoznaju s razredom i učiteljicom koja će ih učiti. Tog dana nije praksa da pomoćnik dočeka dijete i roditelja. Asistenti su bili ujutro u školi, no s obzirom na to da nema nastave, odlučili smo ih poslati kući tako da se djeca nisu upoznala s njima. Ako je to propust škole, mi ga prihvaćamo, ali dijete je bilo pod nadzorom roditelja i učitelja - rekla je ravnateljica Slavica Đurđević.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Druga primjedba roditelja odnosila se na nedovoljan broj asistenata. U konkretnom slučaju, jedan je asistent trebao raditi s autističnim dječakom i još dvoje prvašića s Downovim sindromom. Otac i majka dječaka smatraju kako je to u praksi vrlo teško provedivo, osobito ako se u obzir uzmu različite dijagnoze djece. Iz škole su odgovorili kako ne određuju oni broj pomoćnika, ali kako su i oni bili iznenađeni takvom odlukom nadležnog ministarstva.

- Razumijemo potrebe djece i roditelja i zato ćemo od Grada tražiti da se Ministarstvu uputi zahtjev za dodatnim asistentima. Čuli smo da će u cijeloj Hrvatskoj doći do povećanja broja pomoćnika i nadamo se pozitivnom ishodu – dodala je ravnateljica

O cijelom slučaju oglasio se i Grad Slavonski Brod, iz kojeg poručuju kako su od Ministarstva zatražili suglasnost za uključivanje tri pomoćnika u nastavi za tri učenika prvoga razreda, ali odobren je samo jedan. Dodaju kako je kroz projekt "Helping - faza III" u ovoj školskoj godini zaposlen 51 pomoćnik u nastavi te dva stručna komunikacijska posrednika koji će pružati pomoć za 65 učenika.

- Iz OŠ Bogoslava Šuleka procijenjeno je da pomoćnici u nastavi učenicima prvog dana nastave neće biti potrebni. Žao nam je ako je zbog krive procjene, umjesto pun smijeha, za neke prvi dan škole bio stresan. Već od danas, kada kreće redovna nastava, pomoćnici će biti uz učenike kojima su dodijeljeni, o čemu su i roditelji pravovremeno obaviješteni - piše u priopćenju Gradske uprave.