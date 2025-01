Prvi čovjek Austrije obratio se naciji: 'Situacija se promijenila'

Nakon turbulentna protekla dva dana propalih pregovora o novoj saveznoj vladi i ostavke na kancelarsku dužnost i dužnost šefa Narodne stranke (ÖVP) Karla Nehammera, austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen u nedjelju popodne obratio se Austrijancima, izvijestivši ih što i kako sada dalje u novonastaloj situaciji. Ono najvažnije što je Van der Bellen rekao, a što neki mediji navode kao "politički potres" je da će se već sutra sastati u bečkom Hofburgu s čelnikom krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) Herbertom Kicklom.

Austrijski je predsjednik također naglasio kako Nehammer ostaje na kancelarskoj dužnosti još do drugog tjedna. Van der Bellen je znakovito rekao da je proteklih nekoliko sati razgovarao s "brojnim političkim čelnicima". "Glasovi unutar ÖVP-a koji su odbacivali suradnju s Kicklovim FPÖ-om postali su znatno tiši", naglasio je austrijski predsjednik, ustvrdivši: "Sada je otvoren novi put, koji prije nije postojao".

Napomenuo je kako je već razgovarao s čelnikom FPÖ-a i da će "s njim o novonastaloj situaciji razgovarati sutra u 11 sati". U najavi tog razgovora prvi čovjek Austrije nije isključio da će mandat za sastav vlade povjeriti Kicklu, čija je stranka bila izborni pobjednik na parlamentarnim izborima u rujnu prošle godine. Do sada mu Van der Bellen nije dao mandat, kako je napomenuo, jer niti jedna stranka nije htjela s Kicklom koalirati. Tako je mandatar postao kancelar Nehammer kao čelnik drugoplasiranih narodnjaka (ÖVP).

Van der Bellen je podsjetio da su i Nehammer i čelnik socijaldemokrata Andreas Babler "više puta odbacili" formiranje koalicije s Kicklovim FPÖ-om. "Htio sam uštedjeti prazne kilometre, ali sada se situacija promijenila", istakao je austrijski predsjednik. Pritom nije rekao da će sutra dati mandat Kicklu da sastavi vladu, ali tu mogućnost nije niti isključio. Ono što je posebno naglasio uoči sutrašnjeg sastanka s Kicklom je da je "demokracija borba za rješenja i postizanje kompromisa".

A sve to, kako je poručio Van der Bellen ne funkcionira "bez iskrenosti". To također ne funkcionira bez preduvjeta za to, a to su vladavina prava, sprječavanje nasilja, ljudska prava i prava nacionalnih manjina, sloboda medija i članstvo u EU, poručio je u Kicklovom smjeru austrijski predsjednik. Obećao je da će posebno paziti da se ti osnovni stupovi poštuju, jer su "kamen temeljac" demokracije. Van der Bellen je posebno zahvalio austrijskom kancelaru u odlasku: "Srdačno hvala Karlu Nehammeru za časno služenje našoj domovini. Nisu to bila laka vremena. To mi je važno naglasiti i cijeniti".

Sutra je opet na potezu austrijski predsjednik. Kako napominju austrijski mediji, iz svega iznesenog, pretpostavlja se da bi Van der Bellen u ponedjeljak mogao krajnjem desničaru Herbertu Kicklu povjeriti mandat za sastav austrijske vlade. To bi značilo i nove pregovore, ovoga puta Kicklove Slobodarske stranke (FPÖ) s Narodnom strankom (ÖVP) čije je kormilo danas, od Nehammera preuzeo dosadašnji glavni tajnik stranke, a sada novi, privremeni čelnik narodnjaka Christian Stocker (64). Obje stranke zajedno imaju u austrijskom parlamentu solidnu većinu mandata.

Druga Van der Bellenova opcija su novi izbori. Međutim, oni se ne bi mogli održati prije kraja travnja ili početka svibnja. A gospodarski posrnuloj Austriji je to očito predugo, jer već 21. siječnja ide na raport kod EU-a, zbog deficitarnog državnog proračuna i plana kako to namjerava srediti da 2025. padne ispod tri posto. Dakle, prema svemu navedenom, dobri poznavatelji austrijskih (ne)prilika tvrde da je u Austriji na vidiku, veliki politički preokret. Neki mediji to nazivaju “potres”.

