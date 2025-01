Christian Stocker, umjesto Nehammera, novi šef austrijske Narodne stranke. Sada na potezu austrijski predsjednik

Nakon što je u subotu navečer svoju ostavku na mjesto kancelar i predsjednika Narodne stranke (ÖVP) najavio Karl Nehammer , narodnjaci su u nedjelju na svom “kriznom” sastanku, iznimno zakazanom u Saveznom kancelarstvu u Beču, u “grozničavoj” potrazi za novim šefom, Christiana Stockera (64), dosadašnjeg glavnog tajnika ÖVP-a imenovali za privremenog šefa stranke, javila je kratko nakon 13 sati austrijska televizija ORG i ostali mediji.

Kako javljaju mediji bio je to “pravi politički krimić”, jer očito nije lako u stranačkim redovima naći osobu koja želi, ako dođe do koalicije između narodnjaka (ÖVP) i krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) na čelu Herbertom Kicklom, o čemu se sve više govori, koalirati s ovim kontroverznim populistom. I u slučaju uspješnosti mogućih pregovora o sastavu nove austrijske vlade, biti zamjenik kancelara Kickla odnosno austrijski potkancelar. U svakom slučaju brojni mediji navode da je bivši austrijski kancelar Sebastian Kurz još u subotu kasno navečer to odbio. I navodno se izjasnio za nove izbore, gdje je bi mu funkcija šefa narodnjaka bila zamisliva.

Prema izvješću ORF-a Karl Nehammer, austrijski kancelar u ostavci nakon kriznog sastanka predsjedništva ÖVP-a, trebao bi otići kod predsjednika Austrije Alexandera Van der Bellena, kako bi izvijestio predsjednika da nije uspio ispuni zadaću o sastavu nove vlade, koju mu je Van der Bellen povjerio 22. listopada prošle godine, nakon završetka parlamentarnih izbora. I razloge zašto. Sada je na potezu austrijski predsjednik, čije se obraćanje naciji očekuje još danas. Van der Bellen bi Austrijancima, uznemirenim nastalom kriznom situacijom u zemlji trebao predstaviti hodogram što i kako dalje?

Na raspolaganju ima više mogućnosti. Od one da Nehammerov neispunjeni i vraćeni mu mandat za sastav nove austrijske vlade sada povjeri izbornom pobjedniku, krajnjem desničaru Herbert Kicklu, kojeg je zaobišao jer s njim nitko prethodno nije htio koalirati, pa ni Nehammer, da Kickl sondira teren i izvidi žele li sada narodnjaci s novim čelnikom Stockerom s njim pregovarati i koalirati, do one varijante o postavljanju prijelazne vlade eksperata te raspisivanju novih izbora. U svakom slučaju sve oči danas popodne su uprte u bečki Hofburg i Ured predsjednika Austrije, koji ima izuzetno zahtjevnu zadaću, kako bi mogao zajamčiti ponovnu stabilnost ove alpske zemlje.

