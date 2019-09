UŽIVO Oporba rešeta premijera. Petrov: Ne znamo tko pije, ali znamo da plaćaju građani

Nakon dvomjesečne stanke počela je 14. sjednica Sabora koja će trajati do kraja listopada. Pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i ministrima postavit će 38 zastupnika iz oporbenih stranaka i stranaka vladajuće koalicije.

11:03 - "Korupcija je jedan od najvećih problema", rekao je SDP-ov Željko Jovanović. "Razara sve pore društva, a zbog toga raste nepovjerenje građana u temelje društva. Sve to vodi u kaos. Vaša Vlada opstaje zbog Bandićevih žetončića. Zanimljivo je što je vaša Vlada usvojila antikorupcijski plan. Piše jedno, a vi radite drugo. Kada ćete svojim autoritetom osigurati da novinari pišu tekstove. Zašto svojim autoritetom kukavički opstruirate rad Povjerenstva", pitao je Jovanović.

"Teške su to kvalifikacije. A to je vaš stil. Otklanjam je, netočna je. Bilo bi dobro da ste sofisticiraniji. Ponovit ću, smatram da u našem društvu treba sagledati sve okolnosti a trebamo biti obazrivi prema slobodi medija. Vi ste insinuirali da ovdje netko iz Vlade opstruira slobodu govora i medija. Svi mi čitamo novine, portale. Nemam dojam da nema slobode medija. Ako vi imate neki argument da je u mediju tome i tom bio netko spriječen da napiše to i to, recite. Meni to nije poznato", rekao je Plenković.

"Povjerenstvo ima svoje nadležnosti", kazao je.

11:00 - Miro Bulj (Most) postavio je Plenkoviću pitanje. Zanimalo ga da zašto nema poboljšanja prometne infrastrukture na području Splita i županije. "Projekte koje ste dali, recite mi što ste dosad napravili. Bio sam veseo kada je došao ministar u Otok. Ina je dobila te bušotine. Jeste li vi zbrajali štete", rekao je Bulj.

"Nije to bila jedina sjednica Vlade u Splitu. Svi su projekti u tijeku. Što se tiče gužvi mi smo svjesni toga. Projekti su u tijeku, za neke se radi dokumentacija. Moramo napomenuti da često spominjete Dalmatinsku Zagoru, tunel Sv. Ilija je besplatan. Što se tiče ugljikovodika nisam primijetio da se dogodilo nešto loše u mandatu ove Vlade. Istraživanje je pozitivno. Ništa se od toga neće raditi izvan politike zaštite okoliša. Vodimo računa o tome", kazao je premijer.

"Premijeru, Vrgorac, cijelo područje priobalja prosvjeduje, cesta koja bi spojila cetinsku krajinu je stala. Obećava se svakih četiri godine. Boban vodi brigu o utjecaju na natječaj. Cijela županija je talac toga. Odlučite je l' ćemo štiti krš, vode ili ćemo uništiti to", rekao je.

10:28 - Pitanje premijeru postavio je zastupnik Mosta Božo Petrov. "Koliko će državnog novca otići županijama, koliko će novca otići na one koji će zatražiti otpremnine. Možete li garantirati da će ljudi koji obavljaju jednake poslove dobivati istu plaću u različitim županijama. Što se događa s plaćama državnih i javnih službenika. Imate li ga namjeru provesti", pitao je.

"U ovom trenutku to bi bilo oko 690 ljudi koji bi otišli u mirovinu. Troškovi će biti manji nego da ostane sustav ovakav kakav je. Nastojat ćemo izjednačiti plaće. Nisam inače vidio zakon koji je naišao na otpore. Morat ćemo čvršće tome pristupiti", odgovorio je Plenković.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Nisam nikada dobio koncizniji odgovor", rekao mu je Petrov. Neću vas optužiti za kolo nesreće, ali nemojte govoriti o reformi. Ne možete apsolutno ništa garantirati", rekao je Petrov. "Sustav je takav da sustava nema. Ne znamo tko pije, ali znamo da plaćaju građani'', rekao je Petrov.

10:07 - Pitanje premijeru je postavio HSS-ov Krešo Beljak. Rekao je da će vjerovati da sve što je rekao Bernardić nije istina. Pitao je premijera što misli o ponašanju sudaca koji su sudili novinaru Gordanu Duhačeku i preminulom Kristianu Vukasoviću.

"Sto puta ste rekli da ću otići u Bruxelles. Imam odgovornost", rekao je Plenković Beljaku. Maras je dobacivao kada je premijer Plenković govorio. Jandroković ga je opomenuo, a Plenković je rekao" "Nije meni problem".

"Rekao sam ministrima da provjere sve okolnosti oko postupanja prema Duhačeku", rekao je Plenković. "Sve institucije vlasti moraju s posebnom brigom i pozornošću tretirati bilo kojeg predstavnika medija", dodao je. Beljak nije bio zadovoljan odgovorom. "Ja vam se zahvaljujem što niste otišli u Bruxelles, ali za nas bi bilo dobro da ste otišli", kazao je.

9:55 - "Hrvatsku proždire korupcija. Hrvatska je potonula u mandatu vaše Vlade. Ovo ljeto ste smijenili pola vaše Vlade. Nikada se to u povijesti nije dogodilo. Pitao bih vas što radite po tom pitanju, no vi ste sve rekli. Moje pitanje je kakvu poruku šaljete EU, kakvu poruku šaljete građanima. Siromaštvo, male plaće, iseljavanje, a korupcija je glavni razlog, Upravo vi potičite tu korupciju. Nije li jedino normalno da raspišete prijevremen izbore. Čega se bojite", pitao je Bernardić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Moje uvjerenje i velike većine građana i partnera je da je ovakav smjer jako dobar smjer za Hrvatsku. Za razliku od manadata vaše Vlade i vašeg aktualnog kandidata za predsjednika mi smo utjecajna članica EU. Igramo u visokoj kategoriji. U mandatu naše Vlade ovdje gdje vi paušalno kažete da smo korumpiranim, da je katastrofa... rastu plaće, mirovine, izvoz, BDB.. za razliku od vaše rečenice da će biti grozna sezona, ova sezona će biti rekordna", rekao je premijer.

Bernardić je rekao da ljudi žive na rubu siromaštva i da ih se sve više iseljava. Onda je nabrojao sve ministre koji su otišli iz Vlade. "Korupcija je postala vaš znak. Čak i Sanaderova Vlada djeluje na dječji vrtić kad je korupcija u pitanju, ne prezate ni od čega, hapšenja novinara, upadanja u redakcije...Inzistiramo antikorupcijskom zakonu", kazao je Bernardić.

9:48 - Zastupnik Boris Milošević postavio je pitanje ministru zaštite okoliša Tomislavu Ćoriću. "Neka sela gdje su građani srpske nacionalnosti nemaju vodu", kazao je Milošević. Teška je situacija oko Benkovca. Kada će voda u ta sela, pitao je ministra.

"I sami ste naveli da šest posto građana nema pristup pitkoj vodi. To su naselja koja se nalaze širom RH. U fazi smo realizaciji kod naselja Gređani kod Topuskog. Naglašavam da neovisno o tome o kojim se mjestima radi u narednih nekoliko godina učinit ćemo sve da priključenje na vodu odradimo sto posto", kazao je Ćorić.

Milošević je izrazio nezadovoljstvo odgovorom ministra. "Ako ne dovedemo vode u ta sela tamo se nitko neće vratiti, neće nitko investirati, neće biti života", kazao je Milošević.

9:36 - Predsjednik Sabora Gordan Jandroković otvoro je 14. sjednicu

9:21 - Premijer Plenković stigao je u Sabor. "U četvrtoj godini bilo bi teško da nismo spremni. Parlamentarni dijalog", kazao je premijer novinarima na ulasku u Sabor na pitanje je li spreman za autualac.

9:13 - Redoslijed postavljanja zastupničkih pitanja: Boris Milošević, Mladen Karlić, Davor Bernardić, Krešo Beljak, Hrvoje Zekanović, Tomislav Klarić, Stipo Šapina, Božo Petrov, Tomislav Žagar, Veljko Kajtazi, Miro Bulj, Željko Jovanović, Slaven Dobrović, Marija Jelkovac, Anton Kliman, Kažimir Varda, Željko Reiner, Božica Makar, Ante Sanader, Domagoj Mikulić, Joško Klisović, Tomislav Panenić, Tulio Demetlika, Ivica Mišić, Damir Mateljan, Sabina Glasovac, Žarko Tušek, Josip Križanić, Siniša Hajdaš Dončić, Stjepan Čuraj, Josip Borić, Gordan Maras, Ermina Lekaj Prljaskaj, Ljubica Lukačić, Branko Hrg, Anka Mrak Taritaš, Ante Bačić i Ante Babić.

Osim prijepodneva, zanimljiva će biti i srijeda poslijepodne kada će premijer izvijestiti Sabor o sastancima Europskog vijeća, a praksa je pokazala da rasprava o toj temi zna biti itekako dinamična.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) u srijedu će izvijestiti Sabor da je ukinulo zastupnički imunitet Lovri Kuščeviću (HDZ), bivšem ministru uprave i sadašnjem zastupniku i dalo odobrenje Državnom odvjetništvu da protiv njega pokrene kazneni postupak zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Ovaj tjedan zastupnici će dati svoje mišljenje o desetak točaka, među njima i o Vladinu Prijedlogu Ovršnog zakona koji prolazi prvo čitanje.

Do konca listopada o Godišnjem izvješću Vlade i o opozivu Kujundžića

Intenzivan rad očekuje ih i u sljedećim tjednima s obzirom na to da je na dnevnom redu već sada više od 100 točaka, a sasvim je izvjesno da će ih biti još. Do konca listopada, Sabor će, tako, raspraviti Godišnje izvješće o radu Vlade, treće takvo premijera Plenkovića što će biti prilika da zastupnike i javnost upozna što je njegova Vlada radila u proteklih godinu dana, koje je pojave i probleme utvrdila.

Saborski Poslovnik iz 2013. obvezuje premijera da jedanput godišnje, na početku jesenskog zasjedanja, Saboru usmeno predstaviti to Izvješće.

Sredinom listopada, to jest 30 dana od uvrštavanja prijedloga u dnevni red nove sjednice, koja počinje 18. rujna, Sabor bi trebao raspravljati o opozivu ministra zdravstva Milana Kujundžića, što je zatražila oporba.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ranije je objasnio kako je to u skladu s mišljenjem Ustavnog suda, oporba ustrajava kako je rasprava o zahtjevu za Kujundžićevu smjenu, podnesenom 22. srpnja, trebala biti provedena u roku 30 dana na izvanrednoj sjednici i da mišljenje Ustavnog suda otvara i dvojbe o tumačenju nekih drugih rokova.

Zahtjev za Kujundžićev opoziv oporba je predala 22. srpnja i, pozivajući se na ustavnu odredbu da se rasprava mora provesti u roku 30 dana, očekivala izvanrednu sjednicu. Međutim, nju u vrijeme ustavne stanke u radu sabora od 15. srpnja do 15. rujna može sazvati predsjednica države, premijer ili natpolovična većina zastupnika, a njih 32-oje su trećina.

Slijedeći mišljenje Ustavnog suda i saborskog Odbora za Ustav počinje se brojati vrijeme od uvrštavanja u dnevni red, što će biti 18. rujna, rekao je Jandroković.

U novu radnu sezonu Sabor ulazi s promjenama u zastupničkim klubovima, dobio je jedan novi - Klub Nezavisne liste mladih, pa ih sada ima ukupno 14.

Video: Saborski aktualac