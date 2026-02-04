HDZ: Thompson ni tada nije pjevao 'Bojnu Čavoglave'. Jesu li mu to naredili Tomašević i Benčić?

HDZ je reagirao na izjavu Sandre Benčić iz Možemo koja je rekla kako je 'Marko Perković Thompson Plenkovićev režinski pjevač te da pjeva što mu se kaže i gdje mu se kaže'.

- Prema 'logici' glavne zabraniteljice, ispada da je Thompson lani bio režimski pjevač radikalno lijeve zagrebačke gradske vlasti, platforme Možemo i njenih SDP vodonoša. Jer je na dočeku hrvatskih rukometaša nakon osvajanja titule svjetskih viceprvaka u (su)organizaciji Grad Zagreb nastupio isti pjevač. Na istom Trgu bana Jelačića, početkom istog mjeseca veljače, i s istim gradonacelnikom Tomaševićem - koji je pozivao sugrađane da se u što većem broju pridruže proslavi. A Thompson tada, kao ni ove godine, nije otpjevao “Bojnu Čavoglave”. Jesu li mu to naredili Tomašević i Benčić? Hajdaš? Ili možda ipak Mile Kekin? - objavio je HDZ na Facebooku.

- Jasno je da je Thompson instrumentaliziran od strane HDZ-a i da je njihov režimski pjevač. Kad mu plate da pjeva, pjeva, kad mu plate da ne pjeva, ne pjeva, kad mu kažu da pjeva ovo, pjeva to, kad mu kažu da ne pjeva to, ne pjeva. Zašto je na Hipodromu i u Areni uzvikivao ustaški pozdrav, a jučer ne? Jer mu je tako rečeno, to je tako jednostavno - kazala je jučer predsjednica saborskog Kluba Možemo! Sandra Benčić, koja stoga, istaknula je, nije ni očekivala da će Thompson na Trgu bana Josipa Jelačića i dočeku brončanih rukometaša u organizaciji Vlade izvesti 'Bojnu Čavoglave'.