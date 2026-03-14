Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LAŽNO PRIJAVLJIVANJE

Časna sestra koja je tvrdila da je napadnuta dobila uvjetnu kaznu

Patrik Macek/Pixsell
14.03.2026.
u 21:40

Slučaj je počeo krajem studenoga 2025. godine, kada je policija zaprimila dojavu iz KBC-a Sestre milosrdnice o ženi s ubodnim ranama. Tada je tvrdila da ju je napao nepoznati muškarac

Časna sestra iz Zagreba pravomoćno je osuđena na deset mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine, zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela. Presuda je postala pravomoćna nakon što nije podnijela prigovor na kazneni nalog državnog odvjetništva, pa neće ići u zatvor ako u sljedeće tri godine ne počini novo kazneno djelo, piše 24sata.

Slučaj je počeo krajem studenoga 2025. godine, kada je policija zaprimila dojavu iz KBC-a Sestre milosrdnice o ženi s ubodnim ranama. Tada je tvrdila da ju je napao nepoznati muškarac. Istražitelji su ubrzo posumnjali u njezinu priču jer na mjestu navodnog napada nisu pronađeni tragovi krvi, a snimke nadzornih kamera pokazale su da ondje uopće nije bila. Policija je u kontejneru ispred njezina doma pronašla nož s tragovima krvi i druge predmete povezane s ozljedama.

Daljnjom provjerom utvrđeno je i da je dan ranije kupila nož kakav je pronađen među dokazima. Nakon što su joj predočeni prikupljeni dokazi, priznala je da je napad izmislila i da si je ozljede nanijela sama. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da joj je sposobnost rasuđivanja bila smanjena, ali ne bitno, zbog čega je proglašena kazneno odgovornom za lažno prijavljivanje kaznenog djela.

Ključne riječi
napad časna sestra

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!