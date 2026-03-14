Časna sestra koja je tvrdila da je napadnuta dobila uvjetnu kaznu

Časna sestra iz Zagreba pravomoćno je osuđena na deset mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine, zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela. Presuda je postala pravomoćna nakon što nije podnijela prigovor na kazneni nalog državnog odvjetništva, pa neće ići u zatvor ako u sljedeće tri godine ne počini novo kazneno djelo, piše 24sata .

Slučaj je počeo krajem studenoga 2025. godine, kada je policija zaprimila dojavu iz KBC-a Sestre milosrdnice o ženi s ubodnim ranama. Tada je tvrdila da ju je napao nepoznati muškarac. Istražitelji su ubrzo posumnjali u njezinu priču jer na mjestu navodnog napada nisu pronađeni tragovi krvi, a snimke nadzornih kamera pokazale su da ondje uopće nije bila. Policija je u kontejneru ispred njezina doma pronašla nož s tragovima krvi i druge predmete povezane s ozljedama.

Daljnjom provjerom utvrđeno je i da je dan ranije kupila nož kakav je pronađen među dokazima. Nakon što su joj predočeni prikupljeni dokazi, priznala je da je napad izmislila i da si je ozljede nanijela sama. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da joj je sposobnost rasuđivanja bila smanjena, ali ne bitno, zbog čega je proglašena kazneno odgovornom za lažno prijavljivanje kaznenog djela.