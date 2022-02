Prosvjednici urlaju protiv mjera dok se bolesni bore da udahnu zrak

Stotinjak se ljudi okupilo jučer pred HZJZ-om u znak prosvjeda protiv COVID-mjera nad djecom, kako se najavljivalo prethodno na društvenim mrežama putem plakata s porukom “Odje... od naše djece”. Pozive su upućivali Ivan Vilibor Sinčić i Marin Miletić iz Mosta, no organizatori prosvjeda nisu se jasno imenovali pa nije poznato ni je li prosvjed prijavljen. Na transparentima koje su ti ljudi nosili pisalo je “Dosta terora nad djecom”, “Maske van iz škola”, “Stop jednoumlju”, a govornici među okupljenima lica su već viđena na sličnim prosvjedima, i onima pred kućnim vratima Beroša, Markotić i Capaka. Svoje poruke prenosili su vrlo dramatičnim i prijetećim tonovima, evidentno uznemireni. Prozivalo se profesore jer dopuštaju maske u školama, liječnike koji propisuju izolacije i cijepe, nazivalo ih se zlotvorima i čuvarima logora koji teroriziraju djecu. Neka se profesorica tjelesnog pohvalila kako ne dopušta djeci maske, jedna je medicinska sestra profesorima uputila ultimatum o zauzimanju strana, a vjeroučitelj je okupljene uvjeravao kako ih netko želi uništiti, no oni će kad budu spremni “ući unutra i riješiti stvar”.

Za to vrijeme neki su se drugi ljudi, samo nekoliko stotina metara niže, u Zaraznoj bolnici, borili da udahnu zrak. Za neke koji to više nisu uspijevali to je radila mehanička ventilacija. Ako su neki od tih bolesnika čuli dernjavu na ulici, što li su pomislili? Možda na to kad će oni opet imati snage za glasan smijeh i pjesmu, ili hoće li uopće izaći iz bolnice?

Prosvjednici su svoju jučerašnju misiju tobože posvetili zaštiti djece. Od epidemioloških mjera i cjepiva, koje smatraju najstrašnijim oružjem. Vjerojatno nitko od njih nije imao ospice jer su ih protiv njih cijepili i jer je baš cjepivo praktički iskorijenilo tu dječju bolest u našoj zemlji. Nakon što je do 1968. godišnje od virusa morbila umiralo između 10 i 20 djece. Međutim, takvi podaci našim prosvjednicima potpuno su nebitni jer njima je i s podacima i bez njih “sve jasno”. Psiholozi kažu da onaj koji tvrdi da razumije sve ili živi u deluziji ili nije dovoljno informiran. Neke od ovih ljudi vjerojatno pogoni strah izazvan lavinom neprovjerenih a uznemirujućih (dez)informacija, ali neke i prilika za političkim poenima. Koje namjeravaju skupljati dijelom na svim mogućim promašajima vladajućih, jer, ima ih, a dijelom upravo na strahu dijela građana.