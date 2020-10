Prosvjed ispred KB-a Dubrava: 'Ne zanima nas tko je na vlasti. Izgaramo" Malo nas je'

Ispred KB-a Dubrava u Zagrebu okupilo se više desetaka medicinskih djelatnika te bolnice koji su prosvjedovali tražeći pomoć.

– Ovo ne može biti samo COVID bolnica, osoblja nema, svi se bore s virusom, od njega ne bježimo, ali mislimo da nije u redu da jedina bolnica u Zagrebu koja pokriva enormno područje postaje COVID bolnica. Gdje će naši pacijenti koji nisu oboljeli od koronavirusa? Apeliram na nekoga tko može to promijeniti, ne zanima me tko je na vlasti, jako se borimo. Izgaramo, malo nas je. Ne može samo jedna kuća participirati u liječenju COVID pacijenata, svaka bolnica mora dati svoj obol – kazala je za N1 medicinska sestra Verica Šeb.

Medicinska sestra je komentirala i napise o tome da je stanje u bolnici teško.

– Ne želim mnogo komentirati napise, ali teško je. Zar mislite da su pacijenti gladni, žedni i goli u ovakvoj bolnici? Nitko iz COVID centra nije izašao anoreksičan, to su sramotne izjave. Postoje problemi jer to je preveliki pogon. To su sad dvije bolnice u jednoj. Najavljivano je da ćemo dobiti pomoć, zahvaljujem svima koji su dobrovoljno došli pomoći

Podsjećamo, u bolnicu je stiglo osam medicinskih sestara koje bi trebale pomoći.

Novi predsjednik Upravnog vijeća Silvio Bašić rekao je nakon prosvjeda da razumije probleme, ali da je posao liječnica takav da ga umjesto njih ne može obaviti netko drugi.

– U Hrvatskoj nedostaje liječnika i sestara, ali to nije novo. Moramo s postojećim kadrom bolesnicima pružiti potrebnu skrb – rekao je Bašić, prenose 24sata.

