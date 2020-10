Virus probio u psihijatrijsku bolnicu na Jankomiru, zaraženi djelatnici i pacijenti na palijativnoj skrbi

U Hrvatskoj smo jučer imali novi rekord od 2776 novozaraženih. Preminulo je 18 osoba.

9:42 - Koronavirus probio je i u zagrebačku psihijatrijsku bolnicu 'Sveti Ivan'. Informaciju je za 24sata potvrdio ravnatelj Igor Filipčić.

- Da, Covid-19 se pojavio i kod nas, kod djelatnika i kod pacijenata. Današnji podaci su ovakvi: 15 djelatnika je pozitivno, a 30 ih je u samoizolaciji. Sada imamo testiranja još 50 novih. Također, pozitivno je i petero pacijenata na palijativi - rekao je Filipčić.

Kako kaže, većina pozitivnih su asimptomatski, a za prodor virusa doznali su, navodi, slučajnim testiranjem. Obavijestili su obitelji negativnih pacijenata, a pozitivne, ukoliko nemaju simptome, zadržavaju u bolnici. One koji razviju simptome šalju u Covid bolnicu.

"Ne želimo slati asimptomatske i pretrpavati ionako pretrpane kapacitete Covid bolnice. Imamo ovdje naš odjel za Covid i podijelili smo pacijente na pozitivne i negativne. Ja sam negativan, testiram se svakih nekoliko dana" kaže ravnatelj Filipčić.

9:41 - U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđen je 41 novi slučaj zaraze koronavirusom. 30 novozaraženih osoba s područja je grada Bjelovara, 4 novooboljele osobe s područja su općine Rovišće, dvije novozaražene osobe s područja su grada Čazme, a po jedna novooboljela osoba s područja je gradova Daruvar i Grubišno Polje te općina Veliko Trojstvo, Nova Rača i Berek. U samoizolaciji su 503 osobe

9:35 - Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 286 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 38 novozaraženih osoba s područja županije.Kod 11 osoba epidemiološki se radi o uvezenim slučajevima (Rijeka (4), Zagreb (3), Republika Slovenija (4)). Za 20 osoba radi se o dolasku iz mjera samoizolacije, ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Epidemiološka obrada je u tijeku za 7 osoba. Izliječeno je 28 osoba.

9:07 - U Primorsko - goranskoj županji zabilježeno je 135 novozaraženih

8:55 - U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan su šezdeset i tri novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o dvadeset i sedam osoba s područja grada Siska, dvadeset i pet osoba s područja grada Petrinje, tri osobe s područja grada Gline, tri osobe s područja grada Kutine, dvije osobe s područja općine Martinska Ves, jednoj osobi s područja grada Novske, jednoj osobi s područja općine Lipovljani i jednoj osobi s područja općine Dvor.

8:16 - U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 146 slučajeva zaraze koronavirusom (COVID-19), 130 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 16 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 458 osoba, a ukupno je testirano 12278 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 103 uzorka, od kojih je 7 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

7:44 - "Mi smo sada na 10 puta više zaraženih nego prije dva tjedna. Imali smo snažno ubrzanje", kazao je epidemiolog Branko Kolarić u emisiji Dobro jutro HRT-a. "Riješit ćemo ovo, kao što se svaka pandemija rješava. Imat ćemo cjepivo, a do tada bi htio da bude bez štete. Ja očekujem da ćemo krajem godine imati kandidate za jedno do dva cjepivo", kazao je Kolarić.

"Punjenje bolničkih kapaciteta me zabrinjava. Zabrinjavaju nas i ljudski resursi", rekao je. "Imamo Arenu Zagreb a dobivamo pozive za Halloween partyje i to me žalosti", dodao je.

"Bilo bi dobro smanjiti bliska okupljanja. Kada bi jedno mjesec dana imali bolje propisane mjere kod bliskih kontakata smanjili bi broj zaraženih", dodao je. Planiraju se okupljanja koja nisu dobra, naglasio je.

Video: Dragan Primorac objasnio načine testiranja na koronavirus

"20 posto ljudi neće proći s blagim simptomima", kazao je Kolarić. Kazao je da dobar dio ljudi ozdravi. "Imamo povećanje broja ljudi koji trebaju bolničko liječenje", dodao je.