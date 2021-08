‘Prošli smo dva programska jezika i izradili aplikaciju’

Tražila sam neki ljetni program kako bih si ispunila vrijeme i istodobno naučila nešto što će mi dobro doći kad se budem zapošljavala, ali i u životu općenito. Nisam htjela u svoje slobodno vrijeme upisati nešto što je, recimo to tako, čisto bubanje informacija i činjenica, nego sam od programa očekivala da bude poprilično interaktivan te da eventualno i sklopim neka nova prijateljstva, pogotovo zato što nam za vrijeme ove pandemije i modela slušanja nastave od kuće fali tog ljudskog kontakta – govori nam Anđelina Alerić, učenica zagrebačke XVI. gimnazije, koja ove godine drugi put pohađa ljetni program za srednjoškolce poznat i kao Innovation Academy.

Fleksibilno tržište rada

Projekt koji traje pet dana, od 23. do 27. kolovoza, ove se godine u Zagrebu održava jubilarni peti put, a pohađa ga čak 150 srednjoškolaca iz cijele Hrvatske. Sve organizira Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI) u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj i akademskim partnerom Sveučilištem VERN, a brojna predavanja održavaju se upravo u njihovim prostorijama. Sve je potpuno besplatno, a za svih 30 učenika koji nisu iz Zagreba čak su osigurane i dodatne stipendije koje pokrivaju trošak smještaja u Zagrebu tijekom trajanja programa.

– Prijave učenika primali smo do sredine srpnja, a pristiglo ih je oko 220. Nakon pregleda žiri je odabrao njih 150, a svi polaznici raspoređeni su po programima za koje su se prijavili. Ove se godine Innovation Academy sastoji od sedam programa, a to su Future Skills koji je usmjeren na vještine budućnosti, Future Entrepreneur za razvijanje poduzetničkih vještina, Future Leader koji se fokusira na razvijanje „mekih“ vještina, odnosno vještina vodstva, Digital Skills za razvoj digitalnih vještina, IT Genius za razvoj vještina programiranja te program Robotics koji je usmjeren na vještine povezane s robotikom – nabraja Tena Žganec, projektna menadžerica Innovation Academyja.

Pojašnjava da danas tržište rada traži fleksibilan stav prema radnim pozicijama i poslovima općenito, a ta fleksibilnost stječe se upravo stalnim formalnim i neformalnim učenjem o novim trendovima na tržištu, inovacijama i novim tehnologijama, što ovaj ljetni program i pruža.

Uvod za studiranje

– Prošle godine išao sam na Future Leader, a ove godine pohađam napredni IT Genius program. Na Future Leaderu naučio sam i “ispolirao” neke vještine koje su mi pomogle u radu s ljudima te će mi jednom biti korisne prilikom vođenja timova. S obzirom na to da sam ove godine upisao Fakultet elektrotehnike i računalstva, odlučio sam se vratiti i završiti program koji mi pruža savršenu priliku da se susretnem s tehnologijom i programiranjem te tako dobijem dobro predznanje što će mi olakšati i samo studiranje. U pet dana smo prošli dva programska jezika, baze podataka te sami izradili aplikaciju, što nije mala stvar – ističe Ivan Lukić, koji je u Zagreb već drugo ljeto zaredom došao iz Virja pokraj Koprivnice.