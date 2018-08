'Propusti Katoličke crkve s pravom su uzrokovali ljutnju'

Svetog Oca, papu Franju, danas su u izrazito važnoj posjeti Irskoj, dočekala dva različita svijeta koji supostoje u toj zemlji.

S jedne strane, jednog od najvažnijih svjetskih ljudi u dublinskoj zračnoj luci dočekali su biskupi i političari, poput ministra vanjskih poslova Simona Coveneya i njegove petogodišnje kćerke, a s druge su u središtu Dublina prosvjedi počeli prije nego što je papa uopće dosegao taj dio irske metropole.

Nakon što gotovo 40 godina nijedan papa nije posjetio ovu nekad najviše katoličku zemlju u Europi, Irska kao da nije sigurna je li joj drago što se to događa danas. Zemlja koja se potpuno promijenila, sekularizirala i razočarala zbog skandala velikih razmjera zlostavljanja žena i djece koji su više puta otkrivani u toj zemlji, danas je drugačija Irska. I to Irci javno kažu.

Razgovor o LGBT zajednici

Tomu svjedoči i naglašavanje premijera te zemlje Lea Varadkara da će se prilikom sastanka sa Svetim Ocem, koji se održao jučer nešto nakon podneva po lokalnom vremenu, posebno osvrnuti na prava LGBT osoba te nasljeđe zlostavljanja djece u katoličkim strukturama.

Nakon sastanka, irski je premijer u svom govoru poslao nekoliko poruka koje su uglavnom prelazile irske okvire.

- Svi u Irskoj dijelimo jedan dom. Naša je dužnost brinuti se o ovom svijetu i ljudima koji u njemu žive. Zahvaljujemo vam se za brigu o Zemlji i za naglasak na borbi protiv klimatskih promjena. Zahvaljujemo vam na empatiji za siromašne, migrante i izbjeglice - rekao je Varadkar, jedan od predvodnika referenduma kojim se ukinula zabrana pobačaja u Irskoj prije samo tri mjeseca.

Nakon što je pohvalio katolike koji su obrazovali djecu kada vlada to nije bila u stanju, naglasio je da postoji i druga strana.

- Postoje mračni trenuci u povijesti Katoličke crkve, pamtimo neuspjehe države, Crkve i šireg društva koji su kreirali gorko, slomljeno i bolno nasljeđe za tolike - rekao je Varadkar.

Zatim je govorio papa Franjo koji je također počeo općenito, no dodao je i ono što su Irci željeli čuti.

- Vrlo sam svjestan okolnosti u kojima se nalaze naši najranjiviji braće i sestre. Mislim na one žene koje su u prošlosti podnijeli teške situacije. Ne mogu propustiti priznati velike skandale zlostavljanja mladih u Irskoj - rekao je papa koji je nedavno poslao otvoreno pismo osuđujući seksualno zlostavljanje djece u Katoličkoj crkvi.

U Irskoj je ponovio svoje riječi.

- Svako je dijete velik dar od Boga kojeg treba čuvati i voditi do duhovne zrelosti. Crkva u Irskoj u prošlosti je imala, a ima ju i sada, ulogu u dobrobiti djece koja se ne može odbaciti. Moja je nada da će težina skandala sa zlostavljanjem služiti kako bi naglasila važnost zaštite mladih i ranjivih. Propust Crkvenih vlasti da adekvatno odgovore na te zločine s pravom je uzrokovalo ljutnju te ostaju izvor patnje i srama za katoličku zajednicu - dodao je Sveti Otac koji je najavio da će se susresti sa žrtvama svećeničkog zlostavljanja, ali da će o pojedinostima sastanka javnost obavijestiti tek nakon što se on dogodi.

“Nova i zrelija veza”

Premijer Varadkar poglavaru je Katoličke crkve kazao da je vrijeme da Katolička crkva i irska država stvore novu i zreliju vezu.

- Treba nam novi savez za 21. stoljeće - dodao je irski premijer.

Papa je u Irsku stigao u sklopu Svjetskog dana obitelji, no očekivanja medija, politike i prosvjednika da se poglavar Katoličke crkve osvrne na njene grijehe iz irske prošlosti, ostavila su središnju temu dolaska u tu zemlju postrani. Danas će svečanom misom koju će Sveti Otac održati za još uvijek brojne katolike u toj zemlji, a na njoj se očekuje pola milijuna ljudi. Ministar zdravstva te zemlje najbolje je opisao papin posjet.

Weekend of mixed emotions -for many; excitement, for others; feelings of hurt. Whatever your perspective, let’s hope for a weekend where reconciliation & healing can commence, journey for justice is furthered & a country which respects religious freedom & choice #PopeinIreland