Prometni stručnjak otkrio što je Banožiću spasilo život u sudaru

U prometnoj nesreći koju je skrivio bivši ministar obrane Mario Banožić život je izgubio 40-godišnji otac dvoje djece iz Privlake, nedaleko od Vinkovaca. Mjesto je zavijeno u crno. U Općini je ovo peti smrtni slučaj u prometu ove godine.

Još se čeka na nalaze krvi i urina, koje bi županijsko državno odvjetništvo sutra trebalo poslati u Centar za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Iz policije poručuju da se na rezultate vještačenja vozila neće dugo čekati. "Fokusirat će se na to je li bila magla, kojim su se brzinama automobili kretali i ono što je najvažnije - koji je bio sudarni položaj" otkrio je prometni stručnjak Goran Husinec za Dnevnik Nove TV.

Protiv Banožića će biti podnesena kaznena prijava županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru i to po tri stavka, objasnio je glasnogovornik Dragoslav Živković. Prvi se odnosi na počinjenje prometne nesreće, drugi na nehaj, a šesti na prouzročenje smrtnog slučaja. Odvjetnik Rafael Krešić dodatno je istaknuo da se većina prometnih nesreća kvalificira kao nehaj.

No činjenica da kazneno djelo nije planirano ne poništava učinjeno, a prometni stručnjak smatra da je sve moglo završiti puno gore. "Vozač je imao vrlo velike sreće što je naprijed imao željezni bull bar koji je prenio silu na dva kraka šasije i također što je imao krovni nosač željezni vrlo čvrst što je spriječio savijanje krova" kazao je. Zbog ovih dodataka na vozilu, ministar je preživio sudar.

Njegove ozlijede ipak su teške - najviše zabrinjava neurotrauma, no zadobio je i ozlijede prsnog koša, trbuha i ekstremiteta. U stabilnom je stanju no liječnici izbjegavaju prognozirati kada bi mogao u potpunosti povratiti svijest te kada će biti spreman za ispitivanje. Iako je smijenjen još u subotu poslijepodne, Banožić za to još ne zna, a liječnici su kazali kako se nesreće ne sjeća.

VIDEO Osječki liječnik o stanju Marija Banožića