U Hormuškom tjesnacu preko 180 hrvatskih pomoraca, odbijaju proći kroz opasnu zonu: 'Već itekako broje koliko imaju hrane i vode'

Sigurnosna situacija na Bliskom istoku sve se više odražava na ključne svjetske pomorske rute, a nakon napada na tanker u blizini Dubaija raste zabrinutost za trgovačke brodove u Perzijskom zaljevu. U toj se regiji trenutno nalazi više od 180 hrvatskih pomoraca, a prema dostupnim informacijama svi su zasad sigurni, prenosi N1. Ipak, stručnjaci upozoravaju na moguće probleme s opskrbom, ali i na poteškoće s repatrijacijom u slučaju pogoršanja situacije. Iako napadi na trgovačke brodove zasad nisu učestali, sama prijetnja stvara nelagodu među posadama. "Nikome nije ugodno kad mu rakete lete. I kad ne znate da li će brod biti sljedeća meta za sada, osim pojedinačnih slučajeva, vidjeli smo jutros jedan, nije bilo napada na brodove, pa s te strane se osjećaju u tim nesigurnim uvjetima relativno sigurni", ističe Neven Melvan iz Sindikata pomoraca. Ukupno je u Zaljevu oko 20 tisuća pomoraca iz cijelog svijeta, dodaje. Brodovi uglavnom izbjegavaju iransku obalu, a iako Revolucionarna garda dopušta prolazak nekim plovilima, mnogi se ne odlučuju na prolazak kroz Hormuški tjesnac. Na jednom takvom brodu pod indijskom zastavom nalaze se i hrvatski pomorci.

"Tu se dogodilo da nekoliko članova posade, ne samo hrvatske nacionalnosti već i ostalih nacionalnosti nisu voljni isploviti s brodom i ići kroz to opasno područje, tako da je zatražena smjena. Međutim, znate kako je, nitko niti ne želi ići na brod, tako da je ovo sad tu trenutno status quo. Ne znamo kako će se tu stvari odvijati", naglasio je Mario Zorović iz Udruge hrvatskih posrednika pri zapošljavanju pomoraca. Mogući su i problemi s opskrbom hrane i vode ako se boravak u Zaljevu produži. "Brodovi nisu spremni da budu u ratnoj zoni tako dugo. Većina firmi ima standard da bude zaliha na tri mjeseca, ali tri mjeseca zaliha to ne znači tri mjeseca od danas, nego to je tri mjeseca od prošle luke i oni naravno već itekako broje koliko imaju hrane, koliko imaju vode", upozorava Sanjin Dumanić iz Udruge pomorskih kapetana.