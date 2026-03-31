Lavrov upozorava: 'Svijet se raspada, borba je pitanje života i smrti!'

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se svijet nalazi usred potpunog "rušenja starog poretka" te da je u tijeku intenzivna borba za globalno vodstvo, govoreći na sastanku Ruskog vijeća za međunarodne poslove.

Istaknuo je kako je aktualna transformacija globalnog sustava zamišljena kao put prema "stabilnom i pravednom multipolarnom svijetu", ali da zasad više nalikuje potpunom razaranju postojećeg poretka. Prema njegovim riječima, borba za vodeće pozicije u novom svijetu izuzetno je oštra i predstavlja "pitanje života i smrti", što se, kako je rekao, može vidjeti gotovo svakodnevno. Lavrov je upozorio da se međunarodno pravo sve više krši te da čimbenici koji su desetljećima osiguravali relativnu stabilnost postupno nestaju. Također je optužio pojedine države da "gube kompas" i polažu pravo na određene teritorije bez ikakvog pravnog uporišta, prenosi ruski TASS .

Govoreći o odnosima sa Zapadom, naglasio je da oni nisu na zadovoljavajućoj razini, ali da Moskva ostaje otvorena za dijalog. Ipak, istaknuo je da Rusija "neće nikoga progoniti", već će pregovarati isključivo na temelju ravnopravnosti i uzajamne koristi. Dodao je da će Rusija sama odlučivati kako će odgovoriti na prijedloge koji dolaze od zapadnih političkih elita. U tom kontekstu naveo je da su Rusija, Kina, kao i druge članice BRICS-a i Šangajske organizacije za suradnju, sve češće meta "agresivnog protivljenja" država koje su navikle na hegemoniju i dominaciju u međunarodnim odnosima.

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, Lavrov je pozvao na hitan prekid američkih i izraelskih napada na Iran, naglašavajući da je uporaba vojne sile protiv civila i civilne infrastrukture neprihvatljiva, bez obzira na to događa li se u Iranu ili u državama Zaljevskog vijeća za suradnju. Dodao je da je Rusija spremna pomoći u pronalaženju diplomatskog rješenja sukoba te ponuditi posredovanje kako bi se situacija vratila na politički kolosijek. Prema njegovim riječima, Sjedinjene Države i Izrael pokušavaju spriječiti normalizaciju odnosa između Irana i njegovih susjeda u Perzijskom zaljevu, pa čak i potaknuti sukobe između Irana i država Zaljevskog vijeća.

Lavrov je također ocijenio da su pokušaji Sjedinjenih Država da pregovore koriste kao paravan za nastavak pritiska i djelovanja protiv Irana "nepošteni". Zaključno je poručio da Rusija ostaje otvorena za suradnju, ali uz jasno definirane uvjete koji podrazumijevaju zaštitu nacionalnih interesa i uspostavu ravnoteže u novom globalnom poretku.