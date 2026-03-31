Vatrena stihija u Kutini: Zapalila se Tvornica paleta, na terenu više vatrogasnih vozila

U Kutini, u naselju Gojlo, izbio je požar u Tvornici paleta. Prema riječima svjedoka, na teren je upućeno više vatrogasnih vozila koja su velikom brzinom stigla na mjesto događaja, dok se vatra u međuvremenu dodatno proširila. U gašenju sudjeluju i vatrogasci s autoljestvama.

"Više vatrogasnih vozila gasi požar u tvornici, sigurno ih je pet ili šest. Izgleda baš gadno, čini mi se da je već zahvatila vatra veliki dio tvornice. Mogla bi ovo biti duga noć za vatrogasce", rekao je očevidac za 24sata. Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke potvrdili su da su dojavu o požaru zaprimili u utorak oko 20.40 sati. Iz Javne vatrogasne postrojbe Kutine također su potvrdili da su na intervenciji.