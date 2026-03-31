Ovo je novi soj koronavirusa koji se širi: Liječnik pobrojao simptome, jedan je posebno bolan

Novi soj koronavirusa BA.3.2, koji je dobio nadimak Cicada, brzo se širi Sjedinjenim Državama i izaziva zabrinutost stručnjaka jer ima značajne genetske promjene koje mu omogućuju da lakše zaobilazi postojeći imunitet. Varijanta Cicada potječe od omikron soja koji se pojavio krajem 2021. godine. Prvi put je identificirana u studenom 2024. u Africi, a tijekom 2025. proširila se na 23 zemlje. Prvi slučaj u SAD-u zabilježen je u lipnju 2025. kod putnika koji je ušao u zemlju. Do sada je otkrivena u uzorcima pacijenata i u sustavima otpadnih voda u 29 američkih država.

Kyle B. Enfield, izvanredni profesor medicine Sveučilišta u Virginiji ističe da nema znakova da je BA.3.2, nadimkom Cicada, opasniji ili da uzrokuje težu bolest od varijanti koje su kružile zimi 2025.-2026. "Zbog toga što se značajno razlikuje od njih, trenutno cjepivo protiv covida možda neće biti jednako učinkovito protiv njega", kaže. Cicada nosi između 70 i 75 genetskih promjena na spike proteinu u usporedbi s trenutno dominantnim sojevima. Objašnjava zašto to može dovesti do većeg broja infekcija. "Budući da imunološki sustav ljudi nije tako dobar u prepoznavanju BA.3.2, ovaj soj može zaraziti ljude brže, što potencijalno može dovesti do naglog porasta slučajeva Covida", dodaje. "Slabo usklađeno cjepivo jednostavno neće prepoznati novu varijantu tako brzo, što znači da imunološkom sustavu treba duže da pokrene obranu", objašnjava.

Unatoč tome, naglašava da cjepiva i dalje imaju veliku vrijednost. "To ne znači da se ne biste trebali cijepiti – veliki broj dokaza pokazuje da ona smanjuju hospitalizacije i smrtne slučajeve od Covida", kaže.

Simptomi varijante Cicada slični su simptomima ranijih omikron sojeva: bolno grlo, kašalj, začepljen nos, umor, glavobolja, groznica, a ponekad i mučnina ili proljev. Neki izvještaji spominju posebno jaku, 'bolnu' upalu grla. Trenutno nema dokaza da Cicada uzrokuje težu bolest od prethodnih varijanti, ali stručnjaci upozoravaju da bi zbog svoje mutiranosti mogao dovesti do novog vala infekcija, posebno među ranjivim skupinama, piše Independent.