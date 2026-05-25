Europa pod toplinskom kupolom: Temperature idu prema 40 °C, evo što čeka Hrvatsku

Europski kontinent ovih dana prolazi kroz jednu od najizraženijih promjena vremenskog obrasca ovog proljeća. Kako navodi Severe Weather Europe, nad zapadnim i središnjim dijelovima Europe razvila se snažna 'toplinska kupola', meteorološki fenomen koji donosi ekstremno visoke temperature, vedro vrijeme i dugotrajne valove vrućine. Riječ je o snažnom polju visokog tlaka zraka koje se iz sjeverne Afrike proširilo prema Europi, stvarajući svojevrsni poklopac u atmosferi koji zadržava topao zrak pri tlu i dodatno ga zagrijava.

Meteorolozi upozoravaju kako je ovo zasad najjača toplinska kupola u 2026. godini, a temperature koje se bilježe u mnogim državama više podsjećaju na srpanj nego na kraj svibnja. Satelitske snimke jasno pokazuju golemo područje stabilnog i suhog zraka koje se širi preko velikog dijela kontinenta. Prvi rekordni podaci već su stigli tijekom proteklog vikenda. U Ujedinjenom Kraljevstvu zabilježen je najtopliji svibanjski dan u posljednjih gotovo 80 godina, dok je London dosegao čak 32,3 °C. Portugal, Španjolska i jug Francuske već nekoliko dana bilježe temperature između 35 i 38 °C, a vrlo toplo je i u Italiji, Njemačkoj te dijelovima Balkana gdje su temperature prelazile 30 stupnjeva.

Brojne meteorološke postaje u Francuskoj, Njemačkoj, državama Beneluxa, Irskoj i Velikoj Britaniji već su srušile dnevne temperaturne rekorde za kraj svibnja. Prema prognozama, najgori dio toplinskog vala tek dolazi jer će se snažni anticiklonalni sustav dodatno pojačavati tijekom tjedna. Stručnjaci iz Severe Weather Europe objašnjavaju kako toplinska kupola nastaje kada se u višim slojevima atmosfere formira snažno područje visokog tlaka zraka. Ono djeluje poput poklopca koji sprječava razvoj oblaka i miješanje zraka, dok se topli zrak spušta prema tlu i dodatno zagrijava kompresijom. Upravo zato temperature iz dana u dan rastu, a noći ostaju neuobičajeno tople.

Takvi vremenski uvjeti mogu imati ozbiljne posljedice na zdravlje ljudi, osobito starijih osoba, djece i kroničnih bolesnika. Dugotrajna izloženost visokim temperaturama povećava rizik od dehidracije, toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara, dok dodatni problem predstavlja sparina i visoka vlažnost zraka koja pojačava osjećaj vrućine.

Najekstremnije temperature očekuju se u Francuskoj i na Pirenejskom poluotoku, gdje bi pojedina područja mogla dosegnuti i 40 °C, što bi bio prvi takav slučaj ove godine. Posebno zabrinjavaju prognoze za jug Engleske gdje pojedini modeli daju mogućnost temperatura između 35 i 37 °C, vrijednosti koje nikada ranije nisu zabilježene tako rano u godini. Vrlo toplo bit će i u Njemačkoj, Belgiji, Nizozemskoj te Luksemburgu, gdje će temperature tijekom tjedna uglavnom biti između 30 i 35 °C. Toplinski val zahvatit će i sjever Italije te dijelove Balkana, a ponegdje bi također mogli pasti lokalni temperaturni rekordi za svibanj.

Prema podacima koje je objavio DHMZ, utjecaj ove snažne anticiklone osjetit će se i u Hrvatskoj, iako znatno blaže nego u zapadnoj Europi. Hrvatsku tijekom posljednje dekade svibnja očekuje razdoblje iznadprosječno toplog vremena, pri čemu će temperature biti više od uobičajenih za ovo doba godine.

Na Jadranu će noći sve češće biti tople, s minimalnim temperaturama iznad 20 °C, dok će dnevne temperature uz obalu često prelaziti 30 stupnjeva. U unutrašnjosti zemlje tijekom vikenda očekuje se između 24 i 29 °C, a početkom idućeg tjedna temperature će dodatno porasti. Vrhunac topline mogao bi stići u utorak kada bi ponegdje i u kontinentalnim krajevima temperatura mogla prijeći granicu od 30 °C. Ipak, DHMZ ističe kako je vjerojatnost pravog toplinskog vala u Hrvatskoj zasad mala i kratkotrajna. Prema trenutačnim prognozama, sredinom sljedećeg tjedna sa sjevera bi mogao stići hladniji zrak koji će donijeti osvježenje u sjeverne i središnje krajeve zemlje, dok bi se na jugu iznadprosječna toplina mogla zadržati do samog kraja svibnja.