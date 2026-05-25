Komentari
Poslušaj
NEVJEROJATNO OTKRIĆE

Otkrivena misteriozna plava hobotnica koju nitko nikad prije nije vidio

Pixabay/ilustracija
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
25.05.2026.
u 08:29

Istraživači su otkrili novu vrstu hobotnice u dubokom moru Galapagoskog otočja, prema nedavno objavljenom radu. Sićušna plava hobotnica, Microeledone galapagensis, prvi put je uočena tijekom dubinske ekspedicije 2015. godine koja je istraživala oceansko dno u blizini otoka Darwin na sjevernom rubu arhipelaga.

Snimke misije dokumentiraju entuzijazam znanstvenika: "Sićušna je!" i "Plava je!", zabilježili su kao svoje prve dojmove. Tijekom ekspedicije uočena su još dva primjerka, a ženka je pronađena na dubini od 1773 metra, priopćio je prirodoslovni Muzej Field u Chicagu.

"Odmah sam znala da je to nešto zaista posebno", rekla je Janet Voight iz muzeja, glavna autorica studije koja opisuje novu vrstu. "Nikada nisam vidjela ništa slično." Rad, objavljen u časopisu Zootaxa, opisuje životinju kao "malu, zdepastu, kratkoruku" s "manje pipaka i lamela škrgi" te "glatkom kožom".

"To su male hobotnice koje žive u dubokom moru i gotovo nitko na Zemlji ih nikada nije vidio. Sretnica sam što sam imala priliku raditi s njima“, rekla je Voight. "Kad biste uzeli sve kopno na Zemlji i spojili ga, ne biste prekrili Tihi ocean. Oceani su toliko veliki, i toliko toga još ima za istraživanje.“
Ključne riječi
otkriće hobotnica Galapagos

