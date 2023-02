Prometne kamere sve su naprednije: MUP pojašnjava kako rade noću i kada je slabija vidljivost

Diljem Hrvatske posljednjih se godina postavlja sve više kamera koje nadziru promet. Osim što ih je sve više, kamere su i sve modernije, imaju više opcija i ne prate samo brzinu vožnje. Naime, mnoge kamere primjećuju i kada vozači koriste mobitele. One dobro snimaju noću, no postavlja se pitanje kako funkcioniraju tijekom nepogodnih vremenskih prilika, primjerice tijekom snažnih pljuskova ili snježnih mećava. Iako mnogi vozači pri takvim uvjetima opreznije voze, to nije uvijek slučaj pa je Revija HAK kod Ministarstva unutarnjih poslova provjerila mogućnosti prometnih kamera.

"Fiksni radarski uređaji za mjerenje brzine imaju ugrađenu IR rasvjetu nevidljivu za ljudsko oko koja im omogućava snimanje i po noći. Što se uvjeta slabije vidljivosti tiče (gusti snijeg, gusta kiša, gusta magla), kamera uređaja može snimiti vozilo u prekršaju ako je vozilo optički vidljivo objektivu (senzoru) kamere", pojasnilo je Ministarstvo unutarnjih poslova. Prema tome, vremenske prilike mogu smanjiti domet kamera, ali vozilo svejedno može biti snimljeno, posebice ako se nalazi u neposrednoj blizini.

Kako smo objavili u prosincu, mnoge zanima koliko je vremena potrebno da na kućnu adresu stigne obavijest o prekršaju, primjerice prebrzoj vožnji, te informacija o iznosu kojeg treba platiti. Iz MUP-a su tada istaknuli kako je procesuiranje prekršaja i slanje poštanske dostave s obavijesti o počinjenom prekršaju na adresu vlasnika vozila s kojim je počinjen prekršaj moguće, s obzirom na korištenje informatičke tehnologije, provesti vrlo brzo nakon počinjenja prekršaja.