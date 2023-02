Prometne kazne po imovinskom cenzusu: Kriminalci bi se provukli, a profesori kažnjavali

Kazne za prekršaj u prometu mogle bi se ubuduće naplaćivati po imovinskom cenzusu, odnosno – visini plaće. Radna skupina koja radi na Nacionalnom planu sigurnosti cestovnog prometa za iduće desetogodišnje razdoblje dobila je zadatak istražiti mogućnost prema kojoj bi se visina iznosa kazni plaćala prema dohotku kojeg u trenutku nesreće prekršitelj ostvaruje. Što misli o mogućnosti da se to jednog dana uvrsti u zakon pitali smo prometnog stručnjaka Gorana Husineca, inače stalnog sudskog vještaka za cestovni promet s dugogodišnjim iskustvom.

- To je u teoriji jako dobro, ali je neprimjenjivo kod nas u Hrvatskoj iz razloga kojeg svi mi dobro znamo. Puno ljudi koji imaju velike prihode zarađuje na crno i formalno su njihovi prihodi mali. Kad bi se to uvelo, onda bi najviše bili kažnjeni pošteni i marljivi ljudi koji imaju velike plaće i na njih plaćaju porez, a razno-razni kriminalci koji i rade najviše problema u prometu bi prolazili nekažnjeno jer oni nemaju nikakvo porijeklo kojima bi opravdali svoju imovinu niti se igdje njihova zarada bilježi – smatra Husinec.

Dodaje kako će se tako dogoditi da će profesor na fakultetu ili liječnik platiti ogromnu kaznu, a diler ili nekakva mutikaša neće platiti ništa. U državama koje imaju uređen sustav u kojem se vidi i prati točno tko koliko zarađuje, primjerice u onim skandinavskim, takav zakon bi bio provediv. Kod nas je to, govori Husinec, trenutno nemoguća misija, a kako stvari stoje i bit će još desetljećima.

- Na silu uvoditi tako nešto prije nego se srede neki drugi aspekti u državi bi učinilo više štete nego koristi. Dakle, da zaključim, u teoriji je to dobra ideja u uređenim državama, a u onim neuređenima u koje ubrajam i Hrvatsku to ne dolazi u obzir – kazuje taj sudski vještak. Prema njegovom iskustvu sa suda, a vještačio je preko tisuću slučajeva, u Hrvatskoj postoje dvije grupe ljudi koje rade najviše problema u prometu. Prvi su oni bahati i bogati od kojih je velika većina ilegalno stekla novac, tako da im legalno niti ne bi mogli naplatiti te visoke kazne. Druga kategorija ljudi su oni koji žive na rubu egzistencije i koji većinu novca opet zarađuju na crno, tako da niti oni ne bi bili pravedno kažnjeni. Najmanje problema u prometu rade oni zaposleni od 8 do 16 koji zarađuju za život svojim samostalnim radom, pa bi zbog toga ta grupacija ljudi koja radi najmanje problema u prometu bila najteže kažnjena.

