Produženi vikend napunio obalu: Sladoled i fritule skuplji, ali kava jeftinija nego u Zagrebu

Produženi vikend, ali i visoke temperature brojni građani iskoristili su za bijeg na more. Osim domaćih turista, u Biogradu na moru najbrojniji su Slovenci, ima i Nijemaca, Čeha, Srba... Iako je sezona na početku, kafići i restorani otvorili su svoja vrata, a otvoreni su i štandovi. - Iznenadili su nas. Evo oko 2000 gostiju je u kampu, što kampera, što po mobilnim kućicama. Otvorili smo, ali ne znamo hoćemo li od ponedjeljka nastaviti. Nema ljudi za raditi - rekla nam je konobarica u jednom kafiću. - Cijene su ostale zasad lanjske, a sigurno će ići gore u sezoni, bar od pola eura do eura. Pa kakve su u trgovini još se isplati i vani pojesti nešto - rekla nam je druga konobarica u restoranu koji je ranije otvorio svoja vrata.

Dio ugostiteljskih objekata se preuređuje, radi se punom parom. Postavljaju se novi krovovi, uređuju interijeri kako bi spremni dočekali goste. A cijene, još uvijek su podnošljive. Zasad ne možemo govoriti da su prenapuhane, ali tek je početak svibnja, pa ne bi čudilo da će se neki ipak odlučiti na veće. Cijena kuglice sladoleda kreće se od 2 do 3,5 eura. Kuglica klasičnog okusa, košta uglavnom 2 do 2,50 eura. - Pronašli smo i Premium kuglicu čija je cijena 3 eura. To su kombinacije, poput kinder buena, raffaella ...i odličan je, a kuglica nije baš mala - kazala nam je jedna od turistkinja. Fritule su 5 eura, lepinja na ulju po 4 eura.

Pizze klasične su od 11 do 15 eura, ovisno o vrsti. Kokteli su od 6 do 10 eura, ali se razlikuju od kafića do kafića. Long Island Ice Tea košta 9 eura, Mohito također...Cmpari spritz 7,5 eura. U drugom kafiću u centru Mohito je 6 eura. Cijene kave također variraju. -Na samoj rivi platila sam kavu s mlijekom manje nego u kvartovskom kafiću u Zagrebu, 1,80 eura što me ugodno iznenadilo. U kafiću 200 metara dalje 2,20. Cijene omiljene kave idu i do 3 eura. Coca cola je oko 3,50 eura, limunada 3 eura - kazala nam je Zagrepčanka.

Trgovine i trgovački centri uglavnom imaju iste cijene kao i u kontinentalnom dijelu zemlje. Cijene su nešto više u malim privatnim trgovinama, što je i inače praksa. Ono što iznenađuje da dio kafića, kioska, pa i mesnica nema plaćanje karticom. Sve u svemu početak svibnja, donio je i prvi val turista, a ako se ovako nastavi, možda bi i ova turistička sezona bila jedna od rekordnih.