Procurilo Trumpovo pismo Erdoganu: 'Nemojte biti budala! Ne želite biti odgovorni za klanje'

Procurilo je pismo u kojemu američki predsjednik Donald Trump poziva turskog kolegu Recepa Tayyipa Erdogana da postigne dogovor sa sirijskim Kurdima, upozoravajući ga da će ga povijest osuditi kao "vraga" te da će SAD uništiti tursko gospodarstvo ako tako ne postupi.

Pismo upućeno povodom turske vojne operacije protiv kurdskih snaga u Siriji danas je objavio američki Fox.

- Ne želite biti odgovorni za klanje tisuća ljudi, a ja ne želim biti odgovoran za uništenje turskog gospodarstva - a bit ću - poručio je Trump u pismu nadnevka 9. listopada.

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt