Procurili detalji američkog plana za Grenland, Danci zabrinuti: 'Kakvu to poruku šalje?'

Članovi administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa razmatraju promjenu kojom bi odgovornost za američke sigurnosne interese na Grenlandu bila prebačena na vojno zapovjedništvo zaduženu za obranu američkog teritorija. Ova promjena dodatno bi potvrdila predsjednikov interes za to strateški važnu područje, za koje je više puta javno izrazio želju da ga kupi, saznaje CNN od tri izvora.

Prema tom prijedlogu, Grenland bi bio izuzet iz nadležnosti Europskog zapovjedništva američke vojske i stavljen pod Sjeverno zapovjedništvo SAD-a (NORTHCOM), navode izvori. Neki razgovori o tom potezu započeli su i prije Trumpovog povratka na vlast ove godine, tvrde izvori. Američko Sjeverno zapovjedništvo odbila je komentirati. CNN je također zatražio izjave iz ureda američkog ministra obrane, kao i od danskih i grenlandskih dužnosnika.

Grenland politički i kulturno pripada Europi i ima status autonomne teritorije unutar Kraljevine Danske. Nekoliko američkih dužnosnika izrazilo je sumnju u taj potez zbog Trumpove uporne tvrdnje da Americi "treba" Grenland i njegovog odbijanja da isključi mogućnost upotrebe vojne sile kako bi ga dobio.

"Ne isključujem ništa", rekao je Trump nedavno za NBC. "Ne tvrdim da ću to napraviti, ali ništa ne isključujem. Nama je Grenland jako potreban. Tamo živi vrlo malo ljudi, o kojima ćemo se pobrinuti, voljeti ih i sve to. Ali nama je to važno zbog međunarodne sigurnosti", rekao je.

Sjeverno zapovjedništvo SAD-a primarno je zadužena za obranu teritorija Sjedinjenih Država i trenutno nadgleda, između ostalog, operacije na južnoj granici zemlje. Trumpove izjave izazvale su napetosti i sa Danskom i sa vlastima na samom Grenlandu.

Prebacivanje Grenlanda pod nadležnost NORTHCOM-a barem bi simbolički značilo njegovo razdvajanje od Danske, koja bi i dalje bila pod jurisdikcijom Europskog zapovjedništva SAD-a. Danski dužnosnici zabrinuti su zbog poruke koju bi to moglo poslati – da Grenland više nije dio Danske, rekao je jedan od izvora upoznat s internim raspravama.

Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen najavio je ovaj tjedan da planira pozvati američkog otpravnika poslova u Danskoj na razgovor, nakon što je Wall Street Journal objavio da je Washington naložio američkim obavještajnim agencijama da pojačaju nadzor nad Grenlandom. Prema pisanju tog lista, američke službe trebale bi prikupiti dodatne informacije o grenlandskoj težnji za neovisnošću i o stavovima lokalnog stanovništva prema iskorištavanju prirodnih resursa koje provode američke kompanije.

"Pročitao sam članak u Wall Street Journalu i duboko me zabrinuo jer mi ne špijuniramo prijatelje", rekao je Rasmussen novinarima u Varšavi u srijedu, tijekom neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU-a. "Pozvat ćemo američkog otpravnika poslova na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova kako bismo provjerili te informacije, koje su prilično uznemirujuće", dodao je.

