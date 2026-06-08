Kupci ostali u šoku: Netko je u second-hand trgovinu donio pravu ljudsku lubanju, a ovo nije ni prvi takav slučaj

Dužnosnici na Floridi pokušavaju pronaći odgovore nakon što se u trgovini rabljenom robom pojavila misteriozna lubanja, što je najmanje drugi put posljednjih godina da je prava ljudska lubanja pronađena u second-hand trgovini u toj saveznoj državi. Ured šerifa okruga Hernando objavio je u petak na Facebooku da je lubanja 16. svibnja donirana trgovini rabljenom robom Jericho Ministries Thrift Store u Brooksvilleu, oko 65 kilometara sjeverno od Tampe. Vlasti su zatražile pomoć javnosti u identificiranju osobe koja je "ostavila ono za što se možda vjerovalo da je ukrasna lubanja (ali je zapravo bila prava lubanja) zajedno s drugim predmetima", napisao je ured šerifa. Lubanja je ostavljena u trgovini između 11 i 12 sati. Kako prenosi The Independent, detektivi rade na identifikaciji i razgovoru s osobom, ili osobama, uključenima u slučaj, rekli su dužnosnici.

Šokantno otkriće dolazi nekoliko godina nakon što je antropologinja, pregledavajući odjel s ukrasima za Noć vještica u trgovini rabljenom robom u Fort Myersu, 2023. godine pronašla pravu ljudsku lubanju među dekoracijama. Stručnjakinja Michelle Calhoun odmah je obavijestila Ured šerifa okruga Lee, koji je poslao detektive na istragu. Vlasti su kasnije potvrdile da je lubanja doista prava, izvijestio je tada Smithsonian Magazine. Vlasnik trgovine rekao je policiji da je lubanja pronađena u skladištu koje su kupili godinama ranije. Vlasti su tada priopćile da slučaj "nije sumnjive prirode".

Vjerovalo se da je lubanja stara oko 75 godina i da nije pokazivala znakove traume. Calhoun je tada rekla da vjeruje kako je lubanja možda pripadala mladoj Indijanki. Nije odmah bilo jasno je li to ikada potvrđeno. Zaposlenik trgovine izvadio je lubanju iz skladišta kako bi je izložio uoči sezone Noći vještica i odredio joj cijenu od 4000 dolara, misleći da nitko neće platiti toliko, prema pisanju The Washington Posta. Na Floridi je protuzakonito svjesno prodavati ili kupovati bilo koji ljudski organ ili tkivo, uključujući kosti. U ovom najnovijem slučaju detektivi Ureda šerifa okruga Hernando pozivaju sve koji imaju informacije da im se jave.