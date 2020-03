Liječnici su nam sada najpotrebniji, a 500 ih je u izolaciji

Od Dubrave preko Rebra i Vinogradske do Vrapča… Kriza zbog koronavirusa pogađa i zagrebačke bolnice praktički od početka izbijanja epidemije u Hrvatskoj, a iste vijesti zadnjih dana stižu i iz Osijeka, Zaboka, Biograda, Zadra, Splita… Kada se pokaže da je neki od djelatnika u zdravstvenim ustanovama zaražen to je, naime, izrazito velik udarac za sustav jer tada u samoizolaciju idu i svi koji su s njime bili u kontaktu. U trenutku kada je svaki djelatnik u zdravstvenim ustanovama potreban, do sada ih je u izolaciji završilo oko 500.

Zatajili stvarno stanje

– KBC Sestre milosrdnice, kao druga najveća bolnica u Hrvatskoj, ima dosta jaki pogon i veliki kadar koji može izdržati čak i ovakvu situaciju, kao što je ovako veliki broj u samoizolaciji – rekao je danas medijima Mario Zovak, ravnatelj zagrebačkog KBC-a Sestre milosrdnice gdje je potvrđen koronavirus pročelniku Zavoda za anesteziologiju, ali i mladom specijalizantu sa Zavoda za dijalizu zbog čega se preko 200 liječnika i medicinskih sestara našlo u izolaciji. Zovak je dodao i da KBC poznatiji pod nazivom “Vinogradska” ima oko 4.000 djelatnika, od kojih su 75 posto medicinski djelatnici na tri lokacije u Zagrebu. Također, svi tamošnji pacijenti koji su do sada testirani, imali su negativan nalaz.

No Vinogradska je samo jedna u nizu zdravstvenih ustanova čiji su djelatnici morali u samoizolaciju. Prvi su slučajevi potvrđeni prije 10 dana kod liječnika u KB Dubrava kada je virus “ušao u bolnice”. Radilo se tada o dva liječnika koji su se zarazili izvan bolnice koja je odmah evakuirana, a donesen je tada i prijedlog da ta zdravstvena ustanova postane tzv. respiracijska bolnica za liječenje najtežih pacijenata oboljelih od Covida-19. Ispostavilo se da su u Dubravi u konačnici zaražena tri djelatnika, ubrzo se doznalo da je na koronavirus pozitivna i liječnica iz Psihijatrijske bolnice Vrapče. Samo dva dana kasnije skandal je izbio u KBC-u Zagreb, poznatijem kao bolnica Rebro. Prvo je objavljeno da je četvero tamošnjih liječnika zaraženo, a potom je taj broj porastao na petero liječnika i tri medicinske sestre.

– Epidemiološki monitoring na klinici je završen, znamo da je virus importiran izvana zbog odlaska na vikend u Austriju koji na vrijeme nije prezentiran upravi i s kojeg se dio kolega vratio, nastavio raditi i zatajio da su bili u Austriji – rekao je tada Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb gdje je 140 djelatnika završilo u samoizolaciji. Da je bila u kontaktu sa zaraženom osobom zatajila je i pacijentica u Općoj bolnici Zabok. Na kraju se ispostavilo da je i sama pozitivna na virus, a u samoizolaciji je završilo 6 doktora, 19 medicinskih sestara i tri čistačice. Slična se situacija dogodila i prošli tjedan u Vinogradskoj kada je tamo vozilom Hitne pomoći dovezen stariji muškarac koji je pao i imao prijelome, te rupturu slezene.

– Ispitan je više puta ima li sumnju da je bio u kontaktu s oboljelim od koronavirusa, odnosno postoji li ikakva bojazan da bi mogao biti zaražen. Na sva pitanja odgovorio je negativno, tako da je hitno odvezen na operaciju – rekao je ravnatelj Zovak. Kasnije se ispostavilo da je muškarac bio u kontaktu sa zaraženima te da je i sam - pozitivan.

Novi slučaj u Osijeku

Na Zadarskom je području prvo oboljela specijalizantica na Pedijatriji, a potom i liječnik iz Specijalne bolnice za ortopediju. Potom se pokazalo da je na koronavirus pozitivna i pacijentica koju je taj liječnik operirao. Zbog toga je u samoizolaciju poslana trećina zdravstvenih djelatnika biogradske bolnice i tridesetak pacijenata i članova njihovih obitelji.

– Nakon njenog pozitivnog nalaza i samoizolaciju smo poslali dvoje liječnika i 12 sestara. Nasreću zdravstveno osoblje koje je bilo u kontaktu s pozitivnom pedijatricom je negativno no prema uputi epidemiologa moraju biti 14 dana u samoizolaciji. Baš zbog dobrog rada epidemiologa mi imamo veliki broj ljudi u samoizolaciji. Ukupno možda i osamdesetak zdravstvenih djelatnika u Zadru i u Biogradu je puno i nije lako, ali radimo i tu smo – rekao je ravnatelj zadarske bolnice Željko Čulina.

Zbog jednog je pozitivnog pacijenta koji je išao na rendgen u Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije također dio osoblja stavljen u samoizolaciju, a za najnoviji slučaj koronavirusa u bolnicama saznalo se jutros na konferenciji županijskog stožera Civilne zaštite kada je objavljeno da je koronavirus 'probio' u KBC Osijek te da je zbog toga dio medicinskog osoblja u samoizolaciji. To se sve dogodilo nakon što je jučer na Pulmologiju primljena pacijentica kojoj je naknadno utvrđeno da je pozitivna na koronavirus.

– Liječnici uvijek i prvenstveno pristupaju pacijentu s namjerom da ga spase. Sve drugo je sada irelevantno i dogodilo se što se dogodilo. Mislim da nije došlo do propusta u postupanju. Sve europske zemlje su svjesne da protiv toga nema rješenja jer je doslovno nemoguće u datom trenutku procijeniti je li hitan pacijent istovremeno i pozitivan na koronavirus – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš koji je danas posjetio Osijek gdje je smijenjena pomoćnica ravnatelja, no Beroš je dodao kako to nije povezano s pandemijom koronavirusa.