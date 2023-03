Problem pamučnih vrećica: Jedna se mora upotrijebiti 7100 puta da bi bila prihvatljiva alternativa

Ograničenja uporabe jednokratnih plastičnih vrećica, koje lebde u drveću, unose mikroplastiku u tlo i vodu i štete morskom životu, postoje u mnogim zemljama svijeta, no ta svojevrsna priča o uspjehu u zaštiti okoliša skriva jedan problem, piše CNN. Mnogi se od nas utapaju u vrećicama za višekratnu upotrebu - platnenim torbama ili debljim, izdržljivijim plastičnim vrećicama koje trgovci jeftino prodaju ili poklanjaju kupcima kao ekološki prihvatljiviju alternativu jednokratnoj plastici. Te gomile vrećica stvaraju nove ekološke probleme, jer vrećice za višekratnu upotrebu imaju puno veći ugljični otisak od tankih plastičnih vrećica.

Prema jednoj procjeni, pamučnu vrećicu treba upotrijebiti najmanje 7100 puta kako bi bila doista ekološki prihvatljiva alternativa konvencionalnoj plastičnoj vrećici. Odgovor na to koja je najzelenija zamjena za plastičnu vrećicu za jednokratnu upotrebu nije jednostavan, ali savjet se svodi na sljedeće: Ponovno upotrijebite sve vrećice koje imate kod kuće, što više puta možete. Evo nekih stvari koje morate imati na umu kad idete u trgovački centar ili trgovinu.

Dobronamjerne zabrane i ograničenja jednokratne plastike u nekim slučajevima imaju neželjene posljedice, pa je u New Jerseyju, ovogodišnja zabrana jednokratnih plastičnih i papirnatih vrećica značila da su se usluge dostave namirnica počele obavljati u debljim vrećicama i kupci se sada žale na gomilu vrećica za višekratnu upotrebu s kojima ne znaju što bi. U Ujedinjenom Kraljevstvu prosječna osoba sada kupi samo tri jednokratne vrećice godišnje, što je pad u odnosu na 140 vrećica u 2014. godini. Međutim, po podacima Greenpeacea, britanski supermarketi u 2019. prodali su 1,58 milijardi trajnih plastičnih vrećica što je 57 po kućanstvu i više od jedne vrećice tjedno. I to je povećanje od 4,5 posto u odnosu na 2018.

To sugerira da taj model, po kojem se nudi izdržljivija plastika kako bi se potaknula njezina ponovna uporaba, jednostavno ne funkcionira, piše CNN. "Ako nam tvrtke samo daju deblje plastične vrećice, rekla bih da je politika sveukupni promašaj", rekla je Judith Enck, bivša regionalna upraviteljica Agencije za zaštitu okoliša, a sada predsjednica Beyond Plastics, američke neprofitne organizacije koja radi na zaustavljanju zagađenja uzrokovanog plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu. Kada se radi o procjeni utjecaja vrećice na okoliš tijekom njezina životnog vijeka, potrebno je uzeti u obzir mnogo različitih stvari: materijal, težinu, proizvodni proces i način na koji se odlaže.

Izdržljiva plastična vrećica za kupovinu izrađena od istog materijala kao i klasična plastična vrećica za jednokratnu upotrebu, ali dvostruka teža ima dvostruki utjecaj na okoliš, osim ako se ne koristi više puta, zbog čega se tanka plastična vrećica za jednokratnu upotrebu može činiti benignijimm izborom temeljenim na njezinu utjecaju na klimu. Ključ za smislenost izdržljivih plastičnih vrećica je njihova ustrajna ponovna uporaba i pažljivo odlaganje kako ne bi završile kao plastično onečišćenje. Izvješće izrađeno za Program Ujedinjenih naroda za okoliš 2020. pokazalo je da se izdržljiva vrećica od polipropilena mora koristiti otprilike 10 do 20 puta više u usporedbi s plastičnom vrećicom za jednokratnu upotrebu, dok se polietilenska vrećica za višekratnu upotrebu mora koristiti pet do 10 puta više od jednokratne plastične vrećice.

“Uvijek će biti slučajeva u kojima zaboravimo svoje vrećice ili torbe za višekratnu upotrebu kod kuće. Trebali bismo pokušati ne činiti to, ali kada to učinimo, moramo kupiti vrećicu. A ako tada već imamo previše izdržljivih vrećica kod kuće, bilo bi bolje iz klimatske perspektive kupiti papirnatu ili plastičnu vrećicu za jednokratnu upotrebu,” rekao je Tomas Ekvall, jedan od autora izvješća UNEP-a i pomoćni profesor na Tehnološkom sveučilištu Chalmers u Švedskoj. Pamučna torba postala je jeftin statusni simbol za sve brendove i pojedince koji žele izbjeći plastiku i pokazati svoju zelenu orijentaciju.

No, pamuk je usjev koji zahtijeva puno resursa i koristi znatnu količinu pesticida i gnojiva, koji unose nitrate u zemlju i vodene tokove i rezultira stvaranjem dušikova oksida, stakleničkog plina. To znači da je njegov utjecaj na okoliš veći nego što mnogi ljudi misle. Prema izvješću UNEP-a, pamučnu vrećicu potrebno je upotrijebiti 50 do 150 puta kako bi imala manji utjecaj na klimu u usporedbi s jednom plastičnom vrećicom za jednokratnu upotrebu. Izvješće danske agencije za zaštitu okoliša iz 2018. sugerira da bi se pamučna vrećica trebala upotrijebiti najmanje 7100 puta kako bi se ublažio njezin utjecaj na okoliš u usporedbi s klasičnom plastičnom vrećicom u supermarketu koja se jednom ponovno koristi kao vrećica za smeće, a zatim se spaljuje.

To je izvješće promatralo 15 različitih ekoloških pokazatelja, uključujući klimatske promjene, oštećenje ozona, onečišćenje zraka, korištenje vode i zemljišta. Međutim, kada se istraživanje svelo isključivo na utjecaj pamuka na klimu, pamučna torbica trebala bi se ponovno upotrijebiti najmanje 52 puta.

Više zelenih tema pronađite na web stranici Rezolucija Zemlja!