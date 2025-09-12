Naši Portali
INTERVJU: VALENTINA GULIN ZRNIĆ

Privatni investitori postali su moćni akteri u usmjeravanju razvoja gradova

VL
Autor
Vesna Šaško
12.09.2025.
u 19:41

Etnologinja i kulturna antropologinja, znanstvena savjetnica na Institutu za etnologiju i folkloristiku te naslovna redovita profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za Obzor govori o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti gradova

Prema posljednjem popisu, 53,2 posto ukupnog hrvatskog stanovništva živi u gradovima. Kakav im je danas život, odgovorit će različito, ovisno koga i u kojem gradu pitate. Nekad smo živjeli punim plućima, imali smo gdje raditi, stanovati, družiti se, danas je sve podređeno onima koji imaju novca, reći će stariji. Turisti su nas istjerali iz središta, a zimi smo mrtav grad, reći će oni na Jadranu. U Zagrebu je noćni život nula, žalit će se mlađi. Svi ti različiti doživljaji i iskustva suvremenog urbanog života dio su istraživanja koje provodi dr. sc. Valentina Gulin Zrnić, etnologinja i kulturna antropologinja, znanstvena savjetnica na Institutu za etnologiju i folkloristiku te naslovna redovita profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koja se istraživanjima u području urbane antropologije, antropologije prostora i antropologije budućnosti bavi godinama.

Komentara 1

Pogledaj Sve
HO
homofobic
20:33 12.09.2025.

Gradovi se ne razvijaju prema osobnim zeljama "etnologinja" ili "kulturnih antropologinja" nego prema idejama onih koji to financiraju svojim novcima i stanovnistva koje ce u tim gradovima zivjeti. Slazem se da su redoviti profesori a narocito profesorice Filozofskog fakulteta puno pametniji od nas obicne raje, proste *ukare, ali ako se meni na zidu u mojoj sobi vise svida kic Vladimira Kirina nego umjetnicka grandioznost Ede Murtica, sta mislite sta ce visiti na mom zidu?

