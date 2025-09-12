Privatni investitori postali su moćni akteri u usmjeravanju razvoja gradova

Prema posljednjem popisu, 53,2 posto ukupnog hrvatskog stanovništva živi u gradovima. Kakav im je danas život, odgovorit će različito, ovisno koga i u kojem gradu pitate. Nekad smo živjeli punim plućima, imali smo gdje raditi, stanovati, družiti se, danas je sve podređeno onima koji imaju novca, reći će stariji. Turisti su nas istjerali iz središta, a zimi smo mrtav grad, reći će oni na Jadranu. U Zagrebu je noćni život nula, žalit će se mlađi. Svi ti različiti doživljaji i iskustva suvremenog urbanog života dio su istraživanja koje provodi dr. sc. Valentina Gulin Zrnić, etnologinja i kulturna antropologinja, znanstvena savjetnica na Institutu za etnologiju i folkloristiku te naslovna redovita profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koja se istraživanjima u području urbane antropologije, antropologije prostora i antropologije budućnosti bavi godinama.