NA ČELU JOJ BANKAR

Prisegnula nova vlada u Moldaviji, prioritet joj je uvesti zemlju u EU

Reuters/Pixsell
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
01.11.2025.
u 15:18

Munteanu je obećao u parlamentu u petak da će podnijeti ostavku ako ne uspije dovršiti pripreme za pristupanje zemlje Europskoj uniji do te godine

Nova moldavska vlada prisegnula je u subotu pred predsjednicom Maiom Sandu u Kišinjevu, objavila je državna novinska agencija Moldpress. Vlada na čelu s neovisnim znanstvenikom i investicijskim bankarom Alexandruom Munteanuom svojim najvažnijim zadatkom smatra dovršetak pregovora o pristupanju Europskoj uniji do 2028. godine.

Munteanu je obećao u parlamentu u petak da će podnijeti ostavku ako ne uspije dovršiti pripreme za pristupanje zemlje Europskoj uniji do te godine. Proeuropska Stranka akcije i solidarnosti (PAS) Maie Sandu pobijedila je na parlamentarnim izborima krajem rujna unatoč ruskim pokušajima uplitanja. Sandu je imenovala Munteanua novim premijerom.

Munteanu je radio kao bankar u Moldaviji i Francuskoj, a desetljeće je radio za Svjetsku banku u Washingtonu.Državljanin je Moldavije, Rumunjske i SAD-a, a 20 godina je živio u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine.U njegovoj je vladi više nestranačkih stručnjaka nego članova PAS-a.

Ključne riječi
moladvija Vlada

